內賊工程師偷電路板變賣損失1.2億元 京元電子：無任何數據機密外洩

京元電子竹南廠驚傳資產遭竊！一名資深張姓工程師涉嫌利用職務之便，將50餘片用來測試IC的電路板、光纖線等設備，偷偷帶出廠變賣，導致公司損失高達1.2億元。直到去年6月廠區主管發現新進的電路板登錄數據異常，立即盤點所有設備並調閱監視器，查出張姓工程師形跡可疑，立刻報案，最後該名工程師以5萬元交保。

京元電子發布聲明，公司全程積極配合檢警之偵辦工作，目前與司法機關協力追查下，相關被竊之損失物品已成功取回逾八成。針對尚未返還之資產，公司已啟動法律救濟程序，目前已與部分張姓工程師達成和解，並接受相關金錢賠償。

京元電子強調，該案屬單一員工之違法行為，僅涉及實體硬體配件，經查證並無任何客戶測試數據、技術機密或個資外洩情事，對公司整體營運及客戶服務並無影響，亦不影響財務之運作。但針對此事件暴露之漏洞，公司已完成全面性之內控流程檢討，強化盤點機制，並升級廠區無塵室之安全防護設施與人員進出安檢流程，以確保公司及客戶資產安全，保障股東權益。

