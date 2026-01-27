內賊盜賣設備「公司租借尷尬用到自家貨」 京元電：已取回8成損失

京元電子爆出員工盜賣廠內設備的重大內鬼竊案。（翻攝自Google Maps）

國內知名半導體測試大廠京元電子爆出重大內鬼竊案，在職超過20年的張姓資深工程師因積欠巨額債務，長期竊取IC測試電路板、光纖線等高價設備變賣，若以新品價格計算損失高達新台幣1.2億元。京元電子在新聞曝光後發出4點聲明，指被竊物品已成功取回逾8成，強調屬單一員工的違法行為，也無任何客戶測試數據、技術機密或個資外洩情事，不影響公司整體營運、財務及客戶服務。

涉案的張姓資深工程師沉迷線上博弈遊戲，積欠巨額債務心生歹念，把公司高單價的測試電路板及排線、光纖線等器材變賣牟利。京元電子受利AI業績暢旺，公司既有IC晶片電路板數量不足，向外面廠商租用電路板，竟顯示是自家電路板，公司因此啟動全面設備盤點，才發現這件「螞蟻搬象」的竊案。

廣告 廣告

張姓資深工程師遭約談後，坦承利用職務之便將老舊備用電板、光纖線夾帶出廠，低價變賣給在苗栗經營電子零件工廠的夫妻檔，檢方偵訊後將張嫌以5萬元交保；董事長李金恭接受《ETtoday新聞雲》訪問透露，失竊的電路板多有點年份，換算折舊損失約1400萬，已跟收贓公司達成1200多萬和解，但張男尚未和解，公司已加強內部管控，避免再發生類似事件。

京元電子表示，關於媒體報導本公司竹南廠區發生電路板失竊乙事，本公司特此澄清說明如下：

一、 主動發覺並報案 本案係由本公司主動發覺測試電路板之登錄系統數據異常，隨即啟動內部專案調查，並透過調閱監控影像與盤點作業，迅速查獲嫌疑人員。本公司本於「誠信經營」與「零容忍」之原則，第一時間主動向司法機關通報並報案，全程積極配合檢警之偵辦工作。 二、 損失追回進度與和解補償 經本公司與司法機關協力追查，目前相關被竊之損失物品已成功取回逾8成。針對尚未返還之資產，本公司已啟動法律救濟程序，目前已與部分被告達成和解並接受相關金錢賠償。 三、 財務與營運不受影響 本案屬單一員工之違法行為，本次事件僅涉及實體硬體配件，經查證並無任何客戶測試數據、技術機密或個資外洩情事，對公司整體營運及客戶服務並無影響，亦不影響財務之運作。 四、 強化內控制度，杜絕再次發生 針對此事件暴露之漏洞，本公司已完成全面性之內控流程檢討，強化盤點機制，並升級廠區無塵室之安全防護設施與人員進出安檢流程，以確保公司及客戶資產安全，保障股東權益。 京元電子強調，本公司對於任何侵害公司資產之不法行為，絕不寬貸，並將持續捍衛公司及股東之合法權益。





更多《鏡新聞》報導

檢察官林俊言不和解！小草工程師恐嚇「血債血還」 一審仍獲緩刑

霍諾德徒手登頂101震撼全球 賈永婕被讚行銷天才、蔣萬安59分不及格

阿諾穿緊身衣「波濤洶湧」球場應援爆紅 大方認了隆乳升級成D奶