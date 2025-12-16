內輪差釀禍！6旬婦騎車遭擦撞倒地 水泥車當場輾斃

陳姓婦人騎乘機車疑似因大車轉彎內輪差遭到撞擊輾斃。翻攝畫面

新北市新店區今（16日）下午發生死亡車禍意外，1名68歲陳姓婦人騎乘機車，與同要右轉的水泥混凝土車發生擦撞，陳副當場倒地，被捲入車下遭輾過身軀當場死亡，警方獲報後到場，初步研判為「內輪差」釀成的意外，後遇將報請檢察官相驗，釐清事故原因。

今日下午4點25分左右，陳婦騎乘機車行駛於新店寶中路，在準備右轉時，遭46歲賴姓男駕駛且同要右轉中興路3段的水泥混凝土車發生擦撞，陳婦連人帶車遭水泥車右側車身撞倒在地，隨後被捲入車底，被車輪碾過當場死亡。

警方獲報到場，替賴男實施酒測，確認無酒駕的情況，據其供稱，當時要駕車前往北市萬華區的工地，右轉疑因視線死角沒有看見陳婦，再加上大型車輛轉彎時的內輪差，導致陳婦遭到撞擊而發生事故，警方後許已通知死者家屬到場，後續依規定報請檢察官相驗，已釐清死因及詳細事故原因。



