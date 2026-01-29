內部吹哨！中國人口驚傳崩跌至5億 爆料：一年1400萬人因「零件」遇害

國際中心／綜合報導

資深媒體人李大宇引述中國民政部內部爆料，指出中國實際人口已崩跌至僅剩5億多人。（示意圖／資料照）

資深媒體人李大宇引述中國民政部內部消息爆料，指中國實際人口已崩跌至僅剩5億多人。據稱自疫情爆發迄今，累計死亡人數高達5.3億，其中2025年更有1400萬人疑因「器官移植產業」遇害，且鎖定80後世代為目標。爆料者指控當局掩蓋真相，公安甚至對器官缺失遺體不予立案。李大宇強調數據雖驚悚但具可信度，直言政權已脆弱不堪。

中國人口數據始終是外界關注的黑箱謎團，資深媒體人李大宇近日在其頻道《大宇拍案驚奇》拋出震撼彈，引述流亡異議人士曾節明轉發自中國民政部內部「吹哨者」的爆料，直指中國人口結構已發生毀滅性崩盤。

爆料內容對比數據指出，胡溫時期的2010年人口普查尚有13.39億人，但到了習近平主政的2020年，真實數據已銳減至10.93億，當時中共高層因認為數據「臉上無光」，特意延遲至2022年才公布美化版數字。時至今日，內部消息指稱中國實際人口僅存5億多人，與民間觀察到除節假日外各地出現「大片無人區」的蕭條景象吻合。

關於人口驟減的主因，該消息源給出了極具爭議且驚悚的死亡數據。爆料指稱，2020年至2023年的三年疫情封控期間，真實死亡人數達3.87億；而2022年底解封後的兩年內，又新增1.53億人死亡。合計自疫情爆發以來，中國總死亡人數竟高達5.3億人。李大宇表示，儘管這些數字聽起來匪夷所思，但這並非空穴來風，必須謹慎看待。

更令人毛骨悚然的是關於「非自然死亡」的指控。爆料內容揭露了一條國家級扶持的「零件（器官）移植產業鏈」。消息指出，許多被判定為腦死或猝逝的案例，實則死於器官配對需求，其中正值壯年的「80後」世代成為頭號獵殺目標。數據顯示，疫情三年期間80後死亡率是70後的兩倍，甚至高於50後長者。為掩蓋此異常現象，當局於2024年底下令，將遭摘除器官的遺體改列為「失蹤」而非死亡。

情況在2025年進一步惡化。據殯儀館內部流出的統計數據，僅2025年一年，被記錄為失蹤且遺體器官缺失者就高達1400多萬人。爆料者更指控，自2025年起，全國公安機關對於遭拋棄且器官缺失的遺體「不再立案」調查。李大宇痛批，這意味著一年內有千萬人因「零件轉移」遇害，本質上就是一場大規模的謀殺。

該名民政部爆料者坦言，自己對中共信仰早已破滅，加上經濟崩潰、公務員欠薪，早已心生不滿；但真正壓垮駱駝的最後一根稻草，是目睹自稱人民政權的政府，竟為了暴利大規模謀害人民與下一代。李大宇總結，他個人高度採信曾節明與該爆料者的說法，認為隨著時間推移，將有更多證據浮出水面，證明中共政權的殘暴與人口崩跌的真相。

