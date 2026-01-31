內部照曝光！Google執行長曬「員工近拍霍諾德」

國際中心／饒婉馨報導

世界知名的徒手攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）於 25 日挑戰攀爬台北 101 大樓，在完全沒有繩索與安全帶的保護下，成功登頂。這場極限運動不僅吸引大量民眾在線上看直播，Google 執行長皮查伊（Sundar Pichai）也在社群平台發文分享員工從 75 樓辦公室拍攝的近距離照片，且對這項驚人挑戰送上祝賀。





員工「101內部拍霍諾德」曝光！Google執行長曬照：看來還有另一條路線

Google 執行長皮查伊在IG發出員工從101內部拍霍諾德的照片。（圖／翻攝自IG ＠sundarpichai）

路過 Google 辦公室熱情揮手！霍諾德笑稱：這層樓太瘋狂了

霍諾德在 25 日上午正式展開攀爬101的挑戰，當他移動到 73 樓至 77 樓區間時，正好經過 Google 台灣總部的辦公空間，引發內部員工聚集到窗邊搶拍，而Google 執行長皮查伊30日也發出員工在 75 樓拍下的珍貴影像，照片清晰捕捉到霍諾德手抹止滑粉、緊握外牆結構的震撼瞬間。然而，霍諾德面對辦公室內熱烈的歡迎、各種打氣標語，像是「祝一路平安」等語，他不僅停下動作向室內觀眾揮手互動，還透過耳麥與直播主持人分享心情「Google這層太熱情了」。

據悉，霍諾德在經過Google台灣總部辦公室時，還特別向裡面熱情的員工們揮手。（圖／Netflix提供）

皮查伊曬員工視角照片！開玩笑建議「除了電梯還有別的路」

皮查伊在文中除了祝賀霍諾德順利完賽，也幽默地表示自己上次造訪台北 101 是搭乘電梯上去，現在看來似乎還有另一條不同的登頂路線。照片曝光後，瞬間引來大批網友開玩笑表示「哇， 我現在知道你在75樓的辦公室」、「請給我一份在你辦公室的工作」、「下次你選擇那條替代路線」。





