內部照片釋出！Google執行長秀「台灣員工近拍霍諾德」第一視角

日前極限攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）徒手爬台北101，在大樓內的民眾有絕佳機會可近距離目睹。Google執行長皮查伊（Sundar Pichai）發文公開，員工在101大樓75樓內所拍的照片，隔著窗戶就能看到霍諾德本人、相當震撼；皮查伊也笑稱，先前來101是坐電梯上去「看來還有另一條路線」。

霍諾德爬台北101 Google員工熱情拍照

霍諾德25日上午正式開爬台北101，全程未使用繩索、安全帶或任何防護裝備，徒手挑戰這座508公尺（含頂部尖塔）的大樓，不只戶外、線上看直播的觀眾屏息以待，台北101大樓內的民眾也透過玻璃近距離觀看霍諾德攀登過程。

霍諾德爬到73樓至77樓區段時，經過Google台灣總部辦公室，員工們紛紛站在窗邊拿起手機拍照。見到如此熱烈的歡迎，霍諾德同樣向室內的觀眾揮手互動，並透過耳麥對直播主持喊道：「Google這層太瘋狂了！他們非常熱情！」

執行長皮查伊公開照片 眾人大為驚豔

如今皮查伊公開25日當天台灣Google員工拍下的照片，只見霍諾德手抹止滑粉緊握外牆，還停下來和大家打招呼。皮查伊表示，照片是Google員工在台北101的75樓辦公室所攝，祝賀霍諾德取得如此驚人的成就，他也笑稱，自己上次去101是直接坐電梯上去「看來還有另一條路線」。

皮查伊PO文分享後，網友們驚呼「這畫面太寶貴了」、「勢不可擋」、「傳奇人物PO出『傳奇』」；也有人開玩笑地說「看起來是個克服懼高症的好地方」、「下次到外面去吧，你可以呼吸新鮮空氣，欣賞絕美的景色！比搭電梯好多了」。

