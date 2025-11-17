內部重整 大福航運18日起"鹽琉線"暫停行駛

南部中心／洪明生、陳芷萍 屏東報導

屏東小琉球是國旅的熱門景點，除了大家熟知的東琉線可以搭船之外，還有一條鹽琉線也能到。不過，鹽琉線最主要的交通船公司大福航運，日前向航港局申請，從18日起暫時停航。

鹽琉線最主要的交通船公司大福航運，日前向航港局申請，從18日起暫時停航。（圖／民視新聞）

大福二號交通船緩緩開出鹽埔碼頭，未來將會有好一段時間，將不會再看到大福航運的交通船，因為航運公司宣布18日起，將暫停航運。大福航運經理陳相綸表示，「我們在11月11號起跟航港局申請停航，為了這個內部的重整，還有我們機械保養維修的一個關係考量之下，要暫時停航。」在小琉球的旅客，也趕著搭最後一班船回到本島。小琉球是幾近年來國旅的熱門景點，除了大家熟知的東琉線可以搭船之外，還有一條鹽琉線，就是東港對面的新園鄉鹽埔漁港搭船，自109年開始加入營運，由大福航運和聯營處負責，一年載客量約10到15萬人，而東琉線一年載客量則破百萬，相較東琉線，旅客人數少很多，只佔約1.5成，不少人猜測，暫時停航可能跟營運不佳有關。

大福航運18日起暫停鹽琉線航運，在小琉球的旅客趕著搭最後一班船回到本島。（圖／民視新聞）

大福航運經理陳相綸否則要結束營業，「預計跟航空局申請它是照規定一次是三個月，但以我們的調整實際狀況，視情況有可能會提早復航。」屏東縣交旅處綜規科長張恭文表示，雖然短期不影響遊客及鄉親前往琉球，但已造成旅客載運的不便，屏東縣政府已邀集相關單位召開會議，會努力在最快的時間讓這條航線能再服務。」去年八月，屏東新園海洋航運園區才風光啟用，當時副總統蕭美琴還特地南下剪綵，說退休後要搬來屏東住，沒想到好景不常，據了解，大福航運在今年五六月時，就曾經無預警停航減班，一度引起縣府不滿，收回一席船位，現在更是直接宣布暫停營運，只剩下聯營處每天七點半一個航次行駛，縣府不排除尋找新的航運業者投入營運，避免小琉球觀光受到衝擊。

