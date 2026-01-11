內門動物園試營運 假日票秒殺

高雄內門觀光休閒園區「野森動物學校」17日試營運，門票一開賣即掀搶票潮，假日場次迅速售罄，平日僅剩少量名額，試營運期間每日限額1000人，並於每周二、三休園照護動物，以確保動物充分休息與照護。

內門觀光休閒園區由高雄市政府投資、委由「友志代夫股份有限公司」營運，占地11.5公頃，建築融入「宋江藝陣」雙斧造型，保留原始竹林與野生動物棲地，入口地坪鋪設穿山甲、白鼻心等圖案，結合在地文化與自然景觀，讓遊客體驗生態與文化交融的氛圍。

園區引進超過20種動物，包括二趾樹懶、小食蟻獸、黑尾土撥鼠、白狐、赤狐、水豚、哈里斯鷹、紅頸袋鼠、法拉貝拉馬、旱獺、變色龍及各類羊，以及深受親子喜愛的柯爾鴨和天竺鼠等。

營運團隊依動物習性規畫展示與互動方式，遊客可觀察土撥鼠挖洞、小食蟻獸探索，或在工作人員引導下與樹懶、水豚、狐狸等近距離互動。

友志代夫董事長周代栩表示，團隊歷經多年規畫打造兼具教育與保育的園區，園內餐飲與休閒設施多元，小朋友可在「森育冒險村」遊玩，滿足全家遊園需求。

試營運期間全面採預約制，遊客須先至官方網站購票，全票399元、高雄市民票299元、半票149元，內門區居民及2歲以下兒童免費入園；園區提醒，民眾可自駕前往，也可於旗山轉運站搭乘8035公車，假日另加開接駁專車往返園區，方便遊客前來。

隨著開園倒數，「野森動物學校」不僅成為東高雄親子教育與觀光新亮點，也將透過動物體驗與環境教育，帶動地方觀光熱潮與在地經濟成長。