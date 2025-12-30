內門觀光休閒園區採預約制 假日加開接駁專車

〔記者葛祐豪／高雄報導〕歷經多年籌備，內門觀光休閒園區將以「野森動物學校」為品牌名稱，預計明年1月17日正式試營運！試營運期間將全面採預約制，遊客須先至「野森動物學校」官網完成購票方可入園；高雄市觀光局今(30日)宣布假日期間將加開接駁專車往返園區。

高雄市觀光局長高閔琳表示，內門觀光休閒園區位於內門紫竹寺南端，由市府投資興建並委由專業團隊營運。以內門在地文化為創意發想，主體建築導入內門「宋江藝陣」精神，將兵器「雙斧」轉化為「內維治安，外禦入侵」的特色建築語彙；同時更保留內門原始竹林及野生動物棲地，並在園區門口地坪鋪設穿山甲、白鼻心、食蟹獴等內門常見野生物種圖案。

高閔琳強調，園區採低度開發、動物友善的營運模式，引進包括狐狸、哈里斯鷹、小食蟻獸、水豚、狐獴及笑笑羊等超過20種動物；期盼透過創新的營運模式，讓園區成為落實環境教育的觀光景點，更期盼能串聯東高雄周邊景點，帶動內門及周邊地區經濟發展、創造在地就業機會。

營運團隊執行長陳則夫說明，「野森動物學校」以「動物是老師、森林是教室」為核心理念；園區依動物習性規劃不同體驗方式，讓訪客能以自然、溫柔的方式與動物相遇，透過近距離觀察狐獴輪流站哨、土撥鼠專注挖洞、小食蟻獸自在探索等行為，感受牠們各自的生活節奏。

園區內同步建構多元休閒餐飲服務，包括能與樹懶共餐的「樹懶食光屋」、充滿人文氣息的「夢石咖啡」、窯烤香氣四溢的「森林爐語披薩」及補充能量的「森點行動餐車」；還有小朋友最愛的「森育冒險村」，可盡情遊玩。

內門觀光休閒園區「野森動物學校」試營運期間，將全面採取預約制；試營運期間優惠票價方案為：全票399元、高雄市民票299元、半票149元；設籍內門區居民以及2歲以下兒童，可免費入園，遊客須事先透過官方網站完成預約購票才能入園。

觀光局提醒，民眾除自駕來園遊玩外，更可利用大眾運輸於旗山轉運站搭乘8035公車來園，假日期間業將加開接駁專車往返園區。

