內門觀光休閒園區明年1月試營運 「野森動物學校」成東高雄觀光新亮點

歷經多年規劃與籌備，高雄內門觀光休閒園區將以「野森動物學校」為品牌正式亮相，預定於明年1月17日展開試營運。高雄市政府透過促進民間參與公共建設模式，攜手友志代夫股份有限公司公私協力，將約11.5公頃基地打造為結合生命教育、動物保育、在地文化與觀光休閒的嶄新園區，期盼成為東高雄的重要觀光地標，帶動地方產業與就業發展。

↑圖說： 「野森動物學校」即將在115年第一季試營運（圖片來源：高雄市觀光局提供）

高雄市觀光局長高閔琳表示，園區位於內門紫竹寺南側，由市府投資興建並引進專業團隊營運，設計初期即以內門在地文化為核心，主體建築融入「宋江藝陣」精神，將雙斧意象轉化為具象建築語彙，象徵守護與力量。同時保留原有竹林及野生動物棲地，入口地坪更鋪設穿山甲、白鼻心、食蟹獴等內門常見野生動物圖騰，讓文化與自然景觀相互呼應，也引導遊客認識在地生態。

高閔琳指出，園區採取低度開發、動物友善的營運模式，目前引進狐狸、哈里斯鷹、小食蟻獸、水豚、狐獴、笑笑羊等超過20種動物，希望透過創新且兼顧保育的方式，打造寓教於樂的環境教育場域，並串聯東高雄周邊景點，擴大觀光效益。

↑圖說：「野森動物學校」打造南台灣唯一狐狸谷（圖片來源：高雄市觀光局提供）

營運團隊執行長陳則夫說明，「野森動物學校」以「動物是老師、森林是教室」為核心理念，依循動物習性規劃體驗內容，讓遊客以自然、溫和的方式與動物相遇。無論是觀察狐獴輪流站哨、土撥鼠挖洞，或在專業人員引導下與樹懶、水豚、狐狸等性格溫和的「動物老師」互動，都能在不打擾牠們生活節奏的前提下，感受生命教育的深層意義。

董事長周代栩表示，團隊以「十年磨一劍」的態度審慎投入，希望將融合教育與保育的經驗推向國際，展現台灣對永續觀光的承諾。園區除動物教育體驗外，也同步規劃多元餐飲與休憩空間，包括可與樹懶共餐的「樹懶食光屋」、「夢石咖啡」、「森林爐語披薩」及行動餐車，並設有適合親子同遊的「森育冒險村」，提供完整的一日遊體驗。

↑圖說：小朋友可以在園區與迷你羊等溫馴可愛的動物們互動（圖片來源：高雄市觀光局提供）

為確保動物福利與遊園品質，試營運期間全面採預約制，遊客須事先至官方網站購票。票價為全票399元、高雄市民票299元、半票149元，設籍內門區居民及2歲以下兒童可免費入園。觀光局也提醒，除自行開車外，民眾可搭乘大眾運輸至旗山轉運站轉乘8035公車，假日另有接駁專車往返園區，邀請全國民眾一同走進內門，感受結合自然、生態與生命教育的全新觀光體驗。

