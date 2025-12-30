內門觀光休閒園區一月試營運 野森動物學校打造東高新地標

內門觀光休閒園區以野森動物學校為品牌名稱，將於明年一月十七日展開試營運，試營運期間全面採預約制，遊客須事先官方網站完成預約購票方可入園。（觀光局提供）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市觀光局卅日表示，歷經多年籌備，內門觀光休閒園區將以野森動物學校為品牌名稱，預計於明年一月十七日展開試營運，試營運期間將全面採預約制，遊客須先至野森動物學校官網完成購票方可入園。

觀光局說，內門觀光休閒園區位於內門紫竹寺南端，由市府投資興建並委由專業團隊營運。園區在設計初期即以內門在地文化為創意發想，主體建築導入內門宋江藝陣精神，將兵器「雙斧」轉化為「內維治安，外禦入侵」的特色建築語彙；

廣告 廣告

觀光局進一步說，同時更保留內門原始竹林及野生動物棲地，並在園區門口地坪鋪設穿山甲、白鼻心等內門常見野生物種圖案，除讓文化底蘊與自然景觀達成和諧對話，也讓民眾認識在地野生動物。

觀光局強調，園區採低度開發、動物友善的營運模式，引進包括狐狸、哈里斯鷹、小食蟻獸、水豚及笑笑羊等超過廿種動物；期盼透過創新的營運模式，讓園區成為落實環境教育的觀光景點，更期盼能串聯東高雄周邊景點，大幅帶動內門及周邊地區經濟發展、創造在地就業機會。

營運團隊執行長陳則夫說明，野森動物學校以「動物是老師、森林是教室」為核心理念；園區依動物習性規劃不同體驗方式，讓訪客能以自然、溫柔的方式與動物相遇，或在工作人員引導下，與性格溫和的動物老師互動，感受牠們各自的生活節奏。

觀光局指出，野森動物學校試營運期間，將全面採取預約制，試營運期間優惠票價方案為：全票三九九元、高雄市民票二九九元、半票一四九元；設籍內門區之居民以及二歲以下兒童，免費入園。