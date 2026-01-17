內門野森動物學校試營運 市長陳其邁出席開幕盛況空前

內門觀光休閒園區「野森動物學校」試營運暨開幕，市長與多位立委出席，盛況空前。（記者湯茗富攝）

內門觀光休閒園區「野森動物學校」，十七日下午舉行試營運暨開幕活動。高雄市長陳其邁親自出席，立法委員邱議瑩、賴瑞隆、許智傑，多名市議員、在地里長及地方三間廟宇主委均到場共襄盛舉。活動現場媒體採訪踴躍，前來參觀的民眾人潮更是絡繹不絕，盛況空前。

內門觀光休閒園區，由高雄市政府與民間專業團隊以公私協力模式推動，園區定位為結合生命教育、動物保育與觀光休閒的複合場域。「野森動物學校」強調低度開發與動物友善設計，規劃動物主題導覽、沉浸式體驗空間，以及餐飲與親子設施，與傳統動物園或觀光農場的經營型態有所區隔。

學校執行長陳則夫表示，園區之所以命名為「野森動物學校」，是希望民眾不是單純來看動物，而是以學習者的角度進入園區。他指出，森林是教室、動物是老師，園區不以知識灌輸或動物展演為目標，而是透過尊重動物的生活狀態，引導孩子與大人重新思考生命與自然的關係；因此，動物不一定隨時現身，本身就是學習的一部分。

市長陳其邁致詞時表示，內門觀光休閒園區從最初規劃、建設到如今試營運，歷時約十年，市府也分階段投入約五點六億元經費逐步完成。他特別感謝在地廟宇、地方議員與社區各界長期支持與配合，讓園區得以順利推動。陳其邁也指出，內門不僅擁有總鋪師文化，宋江陣雖源自外地師父傳授，但經過長時間在地傳承與發展，已成為內門重要且具代表性的文化特色。

園區在正式對外試營運前，已安排內門地區學校師生入園參觀，透過專業導覽與實地體驗，作為生命教育與環境教育的延伸教學，獲得地方學校與家長正面回饋；同時也規劃內門區居民可免費入園，讓在地鄉親優先共享公共建設成果，成為園區回饋地方、深耕社區的具體作法。