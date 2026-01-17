內門野森動物學校試營運 結合生態教育與在地文化

（中央社記者林巧璉高雄17日電）歷經10年，高雄市「內門觀光休閒園區」今天舉辦試營運記者會，市長陳其邁表示，這座園區凝聚了公私協力的力量，園區不僅是觀光景點，更是推動地方創生與生態教育的重要據點。

高雄市政府與民間專業團隊公私協力打造「內門觀光休閒園區」，園區取名為「野森動物學校」，引進狐狸、水豚、哈里斯鷹及笑笑羊等20種動物，並融入在地宋江藝陣「雙斧」意象。

陳其邁致詞表示，感謝紫竹寺以象徵性租金提供土地，讓市府能節省龐大徵收費用，展現「在地共好」的公共建設典範。民間團隊勇於投入資源，打造高品質服務與互動體驗，讓內門擁有不輸大都會區的觀光環境。

陳其邁說，這座園區不僅是觀光景點，更是推動地方創生與生態教育的重要據點，同時也能讓宗教文化與休閒觀光強強聯手，結合宋江陣頭、總鋪師、火鶴花等在地特色，更提供合法旅宿與親子遊憩空間，未來將帶動地方產業，讓更多人看見東高雄的魅力。

活動結束後，陳其邁與民眾一起參觀園區，他走進「綿綿牧場」與笑笑羊互動，並在「狐狸山谷」與現場小朋友互動，氣氛相當溫馨。

觀光局表示，園區規劃沉浸式互動體驗與動物主題課程，讓孩子在接觸動物過程中學習尊重生命、認識動物習性。園區設計以動物行為需求為核心，並設置特色打卡區、餐飲服務如「樹懶食光屋」、「森林爐語披薩」及「森點行動餐車」，還有小朋友最愛的「森育冒險村」。

觀光局表示，試營運期間採全預約制，票價優惠方案全票399元、高雄市民票299元、半票149元；設籍內門區居民及2歲以下兒童免費入園。

寒假期間也安排扯鈴、雜技與魔術等表演，提供親子同樂的熱門新選擇。觀光局提醒，園區周邊停車空間有限，建議遊客利用大眾運輸於旗山轉運站搭乘8035公車，假日並加開接駁專車。（編輯：張銘坤）1150117