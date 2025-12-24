內門「回娘家呷辦桌」首推外帶年菜 在家也能品嚐總鋪師好味道

素有「台灣總鋪師故鄉」美名的高雄市內門區，每年春節大年初二舉辦的「回娘家呷辦桌」早已成為全台指標性的年節盛事。為迎接2026年春節，高雄市政府農業局輔導內門區農會，在延續實體辦桌活動的同時，首度推出多款外帶年菜新品，讓民眾即使不克到場，也能在家享用道地的內門總鋪師手路菜，突破時間與空間限制。

↑圖說：內門區農會「駿馬奔騰呷辦桌」菜色由在地總鋪師（阿華師）掌勺。（圖片來源：高雄市農業局提供）

內門區位於高雄旗美地區西北側，特殊惡地地形孕育出龍眼、鳳梨、荔枝等風味濃郁的特色農產，加上畜牧產業發達，長期提供外燴料理穩定且優質的食材來源。再結合宋江陣頭文化的深厚底蘊，內門發展出全台密度最高的外燴廚師聚落，超過50位總鋪師匯聚一地，形塑獨具特色的辦桌文化。

農業局長姚志旺表示，「初二回娘家呷辦桌」活動今年邁入第12年，歷經疫情停辦後復辦，場場秒殺，顯示市場高度肯定。然而受限於場地與桌數，仍有不少民眾向隅。為擴大辦桌文化影響力，農業局輔導內門區農會開發可預購、可宅配的年菜新品，讓總鋪師經典手路菜不再只是「初二限定」，而能在整個年節期間走進更多家庭的圍爐餐桌。

↑圖說：「駿馬奔騰呷辦桌」嚴選放山雞、腿庫、筍干等在地食材，規劃十道兼具節慶寓意與傳統風味的經典佳餚（圖片來源：高雄市農業局提供）

內門區農會總幹事高菊蓮指出，明年大年初二（115年2月18日）實體辦桌活動將於內門南海紫竹寺前廣場登場，預計席開400桌，主題為「駿馬奔騰呷辦桌」。菜色由在地總鋪師掌勺，嚴選放山雞、腿庫、筍干等在地食材，規劃十道兼具節慶寓意與傳統風味的經典佳餚，每桌定價8,200元，並加贈精緻禮盒，讓返鄉遊子與親友共享團圓滋味。

此次活動採「雙軌並行」模式，民眾可選擇認購限量現場辦桌，或訂購年菜單品與組合回家復熱享用。凡訂購現場辦桌者，另加碼贈送榮獲114年高雄市國產蜂蜜評鑑頭等獎的內門蜂蜜一瓶，回饋支持在地農業的消費者。

↑圖說：內門「初二歡喜回娘家 駿馬奔騰呷辦桌」活動即日起接受預訂，數量有限，欲購從速。（圖片來源：高雄市農業局提供）

農業局指出，透過辦桌與年菜商品化，不僅提升在地農產附加價值，也具體實踐農業六級化與地方產業永續發展。未來將持續結合農會與在地產業，深化農業、飲食文化與觀光整合，讓更多民眾認識並支持高雄優質農業。

