內門「野森動物學校」試營運 再添保育觀光新地標

記者李靜音/高雄報導

歷經十年推動與建設，高雄市政府與民間專業團隊公私協力打造「內門觀光休閒園區」，並以「野森動物學校」為品牌，今（17）日舉行試營運記者會。市長陳其邁出席啟動儀式，正式宣告東高雄再添兼具生命教育、動物保育與觀光休閒價值的重要新地標。

陳其邁指出，這座園區的誕生凝聚了公私協力的力量，感謝紫竹寺以象徵性租金提供土地，讓市府能節省龐大徵收費用，展現「在地共好」的公共建設典範。他特別肯定民間團隊勇於投入資源，打造高品質服務與互動體驗，讓內門擁有不輸大都會區的觀光環境。

陳其邁強調，這座園區不僅是觀光景點，更是推動地方創生與生態教育的重要據點，同時也能讓宗教文化與休閒觀光強強聯手，結合宋江陣頭、總鋪師、火鶴花等在地特色，更提供合法旅宿與親子遊憩空間，未來將帶動地方產業，讓更多人看見東高雄的魅力。

活動結束後，陳其邁參觀園區，走進「綿綿牧場」與笑笑羊互動，並在「狐狸山谷」與小狐狸及現場小朋友熱情交流，氣氛溫馨熱鬧，充分展現園區「動物是老師、森林是教室」的理念。

「野森動物學校」園區引進狐狸、水豚、哈里斯鷹及笑笑羊等20種動物，並巧妙融入在地宋江藝陣「雙斧」意象，打造獨特的文化與自然融合空間。園區規劃沉浸式互動體驗與動物主題課程，讓孩子在接觸動物過程中學習尊重生命，並引導民眾認識動物習性。園區設計以動物行為需求為核心，並設置特色打卡區、餐飲服務如「樹懶食光屋」、「森林爐語披薩」及「森點行動餐車」，還有小朋友最愛的「森育冒險村」，打造寓教於樂的生態體驗。

觀光局表示，試營運期間採全預約制，票價優惠方案為：全票399元、高雄市民票299元、半票149元；設籍內門區居民及2歲以下兒童免費入園。寒假期間更安排扯鈴、雜技與魔術等表演，提供親子同樂的熱門新選擇。觀光局提醒，園區周邊停車空間有限，建議遊客利用大眾運輸於旗山轉運站搭乘8035公車，假日並加開接駁專車。更多資訊請至「野森動物學校」官網（https://yessen.com.tw/）或臉書（https://reurl.cc/Xagvd7）。）

高雄市政府與民間專業團隊公私協力打造「內門觀光休閒園區」，並以「野森動物學校」為品牌，今日舉行試營運記者會。(高雄市新聞局提供)

「野森動物學校」園區引進狐狸、水豚、哈里斯鷹及笑笑羊等20種動物，讓孩子在接觸動物過程中學習尊重生命，並引導民眾認識動物習性。(高雄市新聞局提供)