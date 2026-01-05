內門2201保安林命名為「羅漢門保安林」串聯地方歷史記憶

〔記者蘇福男／高雄報導〕位於高雄市內門區、默默守護地方百餘年的第2201號土砂捍止保安林，在地方居民共同參與下，正式命名為「羅漢門保安林」，林保署屏東分署表示，命名不僅為保安林注入嶄新生命力，更串聯地方歷史記憶與社區情感，讓這片長年擋下土石、庇佑聚落的森林，從冷冰冰的數字編號，轉化為與居民生活緊密相連、具有情感溫度的地方資產。

屏東分署指出，台灣保安林制度自日治時期編定至今已逾百年，長期以流水號方式管理，雖承載著制度與歷史的痕跡，卻也與地方產生了距離感，2201號保安林於民國前5年(日明治 40 年、1907年)即已編入，現況面積約467公頃，主要功能為穩固青灰岩地質、減緩土壤風化，並防止土石流淤積，是長年守護內門區光興、內東、三平、木柵、內埔、中埔等聚落與農耕環境的天然屏障。

在地居民表示，過去在地人只知道「這裡是保安林」，雖然天天經過，受它的庇護，卻不知道怎麼稱呼它，不少居民也分享，透過命名討論才重新認識內門的地名由來，與保安林的防災功能，現在有了一個真正屬於地方的名字，就更有感情，也更想一起守護。

屏東分署表示，「羅漢門」一詞承載著內門深厚的人文底蘊，此地早期為平埔原住民馬卡道族「大傑顛社」的活動範圍，地名起源充滿傳奇色彩，相傳明末大學士沈光文為避禍化身僧侶，於此設書院講學，吸引眾多文人學士聚集，因而得名；另有一說指出，平埔族語「RUOHAN」描述此地地形險要，宛如羅漢守門，後為漢人音譯附會為「羅漢門」，這些故事典故正是土地與人群世代交織、共同形塑地方記憶的具體寫照。

屏東分署表示，透過命名活動，保安林角色從單一的「防災設施」，逐步轉化為「社區共同守護的生活場域」，居民不僅重新認識腳下這片森林的功能與價值，也在參與命名過程中建立情感連結，讓保育不再只是政策推動，而是源自地方、落實於日常的行動，「羅漢門保安林」的誕生，也是高雄地區推動保安林共管與公私協力的重要里程碑。

