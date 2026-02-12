內閣制反有利綠營執政？林濁水看高市勝選「證明一件事」：民進黨何不另起爐灶

日本眾議院選舉8日結果出爐，日本首相高市早苗帶領自民黨取得近68%的席次，引發國際高度關注。對此，前立委林濁水今（12）日在臉書發文表示，民進黨長期有信心贏得總統大選，國會卻相當不保險，因此堅守總統制，不過高市早苗大勝證明，內閣制的選民反而是「挑選符合立場的人或政黨」來領導國家，那麼民進黨何不另起爐灶，重新規劃國家的憲政藍圖？​

林濁水表示，長期以來民進黨認定，由於台灣民眾抗中是主流，所以在正常狀態下，總統選舉民進黨不必擔心落選，國會則很不保險，因此必須堅持總統制的憲政立場。

林濁水指出，然而，日本首相高市早苗在最近一次大選中取得勝利，說明了一件事，那就是「內閣制」國家中，大選對選民的意義，與其說是「各選區選民隨其不同的好惡挑選國會議員」，不如說是在「挑選符合他們立場的人或政黨領導國家」。至於個別議員，地方基礎再雄厚、甚至魅力再強大，只要不符合主流民意，難保不落選。

林濁水續指，日本如此，英國、加拿大又何嘗不是一向如此？因此，若國會多數和政府領導人，都是因為呼應了主流價值而產生，便不會有國會總統對立，形成分裂政府的亂象。「民進黨何不另起爐灶，重新規劃國家的憲政藍圖？」

