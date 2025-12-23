內閣支持率73%！高市早苗聲望維持高檔 自民黨支持率反下降2%

由《日本新聞網》（NNN）和《讀賣新聞》於12月19日至21日聯合進行的民調顯示，日本首相高市早苗的支持率仍高達73%，基本保持穩定。

日本首相高市早苗支持率仍居高不下。（圖／美聯社）

高市早苗就任首相至今已近兩個月。這項最新民意調查顯示內閣的支持率為73%，與成立以來基本保持穩定。

據《日本新聞網》報導分析，有29%的受訪者表示「對政策抱有很高的期望」，24%表示高市「具備領導能力」，另有19%表示「可以信任首相」，19%表示「沒有比她更好的人選」。

儘管內閣支持率居高不下，但自民黨的支持率較上次民調下降了兩個百分點。一位自民黨議員指出，「政府的做法讓人覺得都是反對黨和其他政黨的功勞。」

而在政策方面，高市內閣也不是每一項都獲得支持。如發放「白米券」，就有高達59%的民眾反對，比上月上升了17個百分點。不過其他像是每位兒童2萬日圓（約4,031元新台幣）補貼的補充預算以及對中立場等就獲得較高的支持率，有6成以上民眾表示認同。

