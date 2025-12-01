內閣改組？徐國勇稱「想太多了」：總統信任度、滿意度已黃金交叉
記者盧素梅／台北報導
近來外傳執政黨將在明年農曆過年之際籌組「戰鬥內閣」，以因應2026年九合一選舉，對此，民進黨秘書長徐國勇今（1）日表示「想太多了」。他指出，內閣是否改組為總統職權，黨中央不適合評論，但從過去媒體揭露施政滿意度到黨中央內參民調，施政滿意度與信任度在3週前就已黃金交叉，但是必須努力不會因此滿足，「沒有所謂改組問題」。
民進黨中國部今上午召開「和平繁榮．民主永續 2026 新生代國家戰略人才培力營」招生宣傳記者會，包括徐國勇、中國部主任吳峻鋕、發言人吳崢、國策研究院顧問董立文、《爸媽叫我不要談政治》共同主持人馮艾立與會。
會後，媒體詢問，是否會進行內閣改組以因應2026選舉？徐國勇回應「想太多了」。他表示，內閣是否改組為總統職權，黨中央不適合評論。
徐國勇透露，黨內3個禮拜前的總統信任度民調就已經黃金交叉，雖然沒有對外公布，但施政滿滿。他強調，民進會繼續努力，不會以此為滿足，人民福祉是民進黨最重要的目標，並會堅持民主、繁榮、和平，在這個狀況下，沒有內閣改組的問題。
