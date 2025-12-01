內閣改組？徐國勇評想太多：滿意度黃金交叉

▲徐國勇表示根據媒體公布與黨中央內參民調顯示，在3週前民進黨信任度與滿意度都黃金交叉，沒有內閣改組的問題。（圖／記者陳威叡攝，2025.12.01）

[NOWnews今日新聞] 近來外傳執政黨將在明年農曆過年之際籌組「戰鬥內閣」，對此民進黨秘書長徐國勇今（1）日表示「想太多了」，表示內閣是否改組為總統職權，黨中央不適合評論，但從過去媒體揭露施政滿意度到黨中央內參民調，施政滿意度與信任度在3週前就已黃金交叉，但是必須努力不會因此滿足，「沒有所謂改組問題」。

外傳明年執政黨籌組「戰鬥內閣」，對此徐國勇回應「想太多了」，表示內閣是否改組為總統職權，黨中央不適合評論，但從過去媒體揭露施政滿意度，到黨中央內參民調，滿意度與信任度在3週前就已黃金交叉，只是沒有對外公布，對施政信心滿滿。

廣告 廣告

徐國勇也說，民進黨不會因此而滿足，會持續堅持民主繁榮與和平，強調「沒有所謂改組問題」。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

台灣未來10年機會在哪裡？賴清德揭示：這3大關鍵機會不能錯過

美麗島電子報最新民調曝！賴清德不滿意度53.3% 連續5個月過半數

謝龍介稱接獲「機密訊息」！賴清德要徵召選北市長？卓榮泰這麼說