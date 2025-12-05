內閣都累了？ 川普瞇眼、閣員塗鴉...美媒揭「歪樓場面」

原本應是檢視政績的重要場合，卻因川普本人頻頻打瞌睡，引發各界熱議。（圖／美聯社）





美國總統川普日前在白宮召開今年最後一場內閣會議，原本應是檢視政績的重要場合，卻因川普本人頻頻打瞌睡，引發各界熱議。美國媒體更進一步爆料，這場長達兩小時的會議，簡直成了專注力極限考驗，不僅川普恍神，連多名閣員也心不在焉，有人甚至直接在紙上塗鴉打發時間。

川普在會議中多次閉目、眼皮沉重，美國國務卿盧比歐則在旁大力誇讚政府年度績效，試圖拉回會議焦點，但川普依舊呈現「午休模式」。脫口秀主持人看準素材，紛紛調侃川普當眾入睡，右派媒體則跳出來緩頰，稱「只是一個十分鐘的小盹」。

美聯社白宮記者加碼爆料，當天會議冗長乏味，有閣員直接在紙上畫起雲朵、樹木等塗鴉，可見大家對會議內容興趣缺缺。就連會前準備也出現狀況，國防部長赫格塞斯的名牌竟將Secretary的字首誤植，多打一個字母S，乍看之下令人以為眼花。

川普政府2.0運作滿一年，年底內閣會議卻呈現集體疲態。從打瞌睡到塗鴉的離奇場面，也成為美國政壇年底最受矚目的插曲。

