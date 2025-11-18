內陸奇諾岡民宅瓦斯爆炸波及鄰居 8傷
南加內陸奇諾岡一棟民宅16日午後突發爆炸起火，房屋倒塌嚴重，8人受傷送醫，其中包括孩童。鄰宅遭波及受損，部分居民疏散後已返回家中。記者次日到現場採訪，南加瓦斯公司員工正緊急搶修。據了解，該社區多是西裔居民。奇諾谷消防局初判斷，事故由瓦斯洩漏引發。
事發地點位於一個移動屋社區附近，地點在Sierra Vista Drive 4200號街區，事發時間在16日下午近4時。本報記者走訪時，通往事發地點的道路仍限制通行，有一些媒體在現場採訪。南加瓦斯公司標誌的搶修車輛和工人正在施工。爆炸起火住宅大部分毀壞，附近鄰宅遭破壞，較遠住宅玻璃有損毀。
據NBC電視台報導，爆炸發生後，鄰居伊里戈延（Alexis Yrigoyen）是第一批抵達現場的人，她就住在事發住宅對街。她說，當時只聽到街區一片車子警報聲，事發住宅半棟房子都不見了。火還沒燒起來時，屋裡居民從屋子裡往外跑。現場有人在哭、有人在尖叫、大家都嚇壞了，因為裡面還有人。現場一片混亂。接著火就開始燒起來。她的未婚夫和其他鄰居試圖幫忙滅火。
據奇諾谷消防局資訊，住宅爆炸燃火事故由瓦斯洩漏導致。接到報警後，已成功阻止瓦斯外洩。現場消防與相關人員進行善後與調查工作。疏散後的住戶已經在當天晚上約11點返回家中。
奇諾谷消防局表示，16日下午3時44分，消防人員到達事發現場後發現爆炸住宅嚴重受損，周邊多戶房屋也受到輕微損害。4名傷者被送往附近醫院。另有4名可能受傷者在消防人員抵達前自行前往醫院。出於安全考量，附近16戶居民一度被預防性疏散，至少有一戶鄰近受損住宅被判定為不安全且禁止進入。事故原因仍在進一步調查中。南加州瓦斯公司（Southern California Gas）的工作人員在現場協助切斷該住宅的天然氣供應。
現場一位居民表示，事發街區大多是西裔居民，認為瓦斯洩漏直接受害者家庭為西裔。也有居民說，爆發發生時，劇烈程度如發生地震，地面和房子都較大震動。也有居民懷疑爆炸住宅內有不法行為，還有一些居民因周日外出表示並不知情。
根據FOX11電視台報導，質疑事件發生原因。表示，儘管官員拒絕推測，但多名鄰居指出，警方最近幾天多次前往事發住宅，包括在爆炸發生的同一天稍早也曾到場。
報導稱，居民胡恩（Huynh）說：「警員當天早上因為某個案件來過。這幾天我們看到有人在那間房子被警方帶走。」另一名鄰居阿爾瓦雷斯（Jamie Alvarez）補充：「事發住宅居民搬來後，就開始發生很多可疑的事情。」當被問到這起爆炸是否可能與先前的警方行動有關時，居民格瓦拉（De Guevara）表示：「我無法揣測執法部門的情況。」
更多世界日報報導
糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格
法拉盛華男遭「騙婚」？妻抵美兩天失聯 1原因要求分開
「委內瑞拉中餐炒飯」暴紅紐約 22歲華裔青年將開餐廳
其他人也在看
中大獎太爽！他在社區群組「曬彩券」隔天領獎傻了 超扯真相曝光
《羊城晚報》報導，警方調查後發現，王先生於11月11日晚確認中獎後心情激動，便將中獎彩票拍照上傳至社區屋主微信群組，與鄰居分享喜悅。不料，群內居民趙某看到照片後，竟心生歹念，立即將照片轉發給熟識的彩票站業者，謊稱自己才是真正的中獎者，並以「人在外地」為由要求...CTWANT ・ 1 天前
仙塔律師涉詐遭求刑1年！被移送懲戒「律師執照恐不保」
娛樂中心／周希雯報導正妹律師「仙塔律師」李宜諪曾幫網紅雪碧控告Toyz，因經常分享法律知識，IG擁有22萬粉絲追蹤；不過今年8月捲入靈骨塔詐騙案，涉嫌幫詐騙集團脫產、串供及洩漏偵訊機密，被檢方起訴並求刑1年。雖然仙塔律師開庭不斷喊冤，強調只是幫當事人籌措律師費、並非幫忙銷贓；不過北檢認為她與另2名被起訴的律師所為情節重大、違反律師倫理規範，將移送律師懲戒委員會懲戒，最嚴重恐被吊銷律師執照。民視 ・ 21 小時前
王大陸遭求刑一年 出庭稱「無知犯錯」鞠躬全認罪 盼從輕量刑
王大陸雖未完成逃兵役犯行，但涉偽造文書罪，遭檢方求刑一年。新北地方法院今天（18日）開庭，王大陸當庭稱無知犯錯，全數認罪，並起立鞠躬，律師表示，王大陸在偵查中都坦白犯行，目前也已服役9個月，盼法官從輕量刑。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 2 小時前
「68兩多黃金變680多兩」 銀樓收據標錯小數點沒人發現 車手.收水手被逮賠大了
詐騙集團向彰化一名陳姓婦人，詐取價值500多萬元的68兩多的黃金，卻因為銀樓業者把收據上的小數點標錯了，標成683兩，最後詐團車手和收水手被逮到，案件進到法院審理時，要清算、查扣詐騙金額，沒人發覺收據有誤，直到判決書出爐才發現。換算成現在的市價，683兩黃金價值1億多，收水手如果沒提出異議，就要被查扣1億多元。TVBS新聞網 ・ 1 天前
影/台中街頭夜半炸街引憤！壯男滅火器狂噴 89猴持械圍毆
台中市西屯區今天（17日)凌晨不太平靜，發生大規模械鬥事件，外傳是因為一群89猴開豪車炸街太吵，被一名身形壯碩的男性居民上前持滅火器噴灑怒斥，結果慘遭圍毆倒地，但也有一說是因為債權糾紛約在此談判。中天新聞網 ・ 19 小時前
中午悠閒於圖書館看書竟被眼鏡蛇猛咬右腳 台中女子緊急送醫
即時中心／徐子為報導1名41歲女子今（16）天中午在台中市龍井區的龍井圖書館一樓書報閱覽區看書時，右腳背突然被一條眼鏡蛇猛咬，台中市消防局據報，除了通知農業局廠商抓到蛇，並緊急將女子送往台中榮總醫院救治，所幸目前生命徵象穩定，仍觀察中。台中消防局說明，今天12時36分受理本市龍井區觀光路救護案件，派遣龍井分隊、出動各式消防車2輛、消防人員5名前往救護。消防局進一步指出，據報案來電表示，有民眾遭眼鏡蛇咬傷。消防人員於12時42分到場，現場一名41歲女性於閱讀書籍時右腳背遭眼鏡蛇咬傷、意識清楚，於12時45分由本局救護車將其送往臺中榮民總醫院救治，且通知農業局廠商前去執行捕蛇作業，並派遣龍井分隊前往協助，捕獲一條30公分眼鏡蛇。台中榮總說，已替患者施打蛇毒血清，目前生命徵象穩定，仍持續觀察治療中。原文出處：快新聞／中午悠閒於圖書館看書竟被眼鏡蛇猛咬右腳 台中女子緊急送醫 更多民視新聞報導氣噗噗！不爽高市早苗挺台 中國教育部發布「赴日留學預警」「陳三歲」又調皮了！假餵安芝儇真自吃 賴瑞隆：盼博君一笑館長遭「毀滅式爆料」！黃國昌不多做評論 詹凌瑀：義氣挑時機、朋友分等級民視影音 ・ 1 天前
影/天母「知名火鍋店大火」！黑煙狂竄恐怖畫面直擊
當下黑煙瀰漫！北市天母的德行西路上一間知名火鍋店，今天（17日）清晨發生大火，廚房跟店內裝潢都陷入火海，警消趕來迅速灌救的畫面也曝光。中天新聞網 ・ 1 天前
【2025年11月活動推薦】新北歡樂耶誕城、新社花海、仙草花節、士林官邸菊展、銅鑼杭菊、落羽松...全台熱門活動一次看！(不斷更新) |【玩樂行事曆】
【玩樂行事曆】小編幫大家統整了11月的精彩活動內容整理！不用煩惱要去哪裡玩，11月有新北歡樂耶誕城、新社花海、仙草花節、士林官邸菊展、銅鑼杭菊生活節、落羽松、鸚鵡螺圖書館、草嶺古道芒花季、大湖草莓季、碧潭地景水豚君...等各式各樣的活動，趕快將這篇懶人包收口袋，看看有哪些有趣的活動，讓假日出遊更加充實開心！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 2 週前
台中婦人至龍井圖書館遭30公分眼鏡蛇咬傷 送醫救治
台中一名41歲婦人今天在龍井區龍井圖書館，走出大門時突感覺右腳背一陣痛，發現遭眼鏡蛇咬傷。台中市消防局獲報立即派員前往救援，由救護車送醫救治；院方表示，婦人目前生命徵象穩定，持續觀察中。消防局與農業局廠商後續在現場捕獲一條30公分眼鏡蛇，台中市政府指出，種類屬舟山眼鏡蛇，為台灣原生種，分館人員已加強巡查館內外情況，並撒布石灰，預防蛇類入館。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
日客遊九份錢包不翼而飛 警逮2東南亞女賊"偷遍各大景區"
社會中心／綜合報導這個月14號，一名日籍旅客，到位在新北市瑞芳區的知名景點"九份老街"遊玩時，發現錢包不翼而飛。警方調閱監視器，發現竊嫌是兩名東南亞籍的女子，而且兩人從八月起，就偷遍各大風景區。人群裡，一名頭戴黑色帽子的女子，先是東張西望，接著她舉起左手，向一旁的同伴打暗號。同樣戴著黑色帽子的同伴，一走上前，就拿出手機，假裝拍照讓一旁的遊客們，卸下心防。沒想到，就在這時，兩人聯手，趁著旅客一個不注意，就順手摸走對方的錢包。穿著厚重衣物，還企圖戴帽子，躲避監視系統。這兩名女子，聯手行竊的過程，僅花了不到幾秒鐘，原來她們都是慣竊。這起竊案，就發生在這個月14日傍晚。一名日籍旅客，到九份老街遊玩時，驚覺自己身上的皮夾，不翼而飛。警方調閱沿途監視器，鎖定兩名東南亞籍的女子，行跡相當可疑。沒想到，一查後發現，這兩名竊賊，從今年8月開始，就在各大觀光景點，犯下多起扒竊案件。新北市傳出兩名東南亞籍女子，偷遍各大風景區。（圖／翻攝畫面）瑞芳警分局九份派出所所長林冠宏表示，於15日晚間，在瑞芳區成功將兩名犯嫌拘提到案，警方也將持續向上追查，是否有其他共犯，本分局轄區多為重要的國際觀光景點，警方將持續加強巡查，與警力佈署，保障遊客與市民安全。低著頭，全程不發一語，兩名女子先後坐上警車，要為自己的行為，付出代價。新北市傳出兩名東南亞籍女子，偷遍各大風景區。（圖／翻攝畫面）原文出處：日客遊九份錢包不翼而飛 警逮2東南亞女賊「偷遍各大景區」 更多民視新聞報導8次來台偷竊！港籍廚師專挑蘋果耳機下手 粗估得手10萬餘元高雄女賣金鍊約秤重! 買家幫收拾"偷塞口袋" 騙領錢逃逸九龍太子宮600萬"卯兔星君"金身落難! 竊賊抱走神像民視影音 ・ 1 天前
眼鏡蛇溜進書報區...台中婦至圖書館看書 竟遭蛇狠咬腳背
台中市龍井區龍井圖書館今日（11/16）中午12時36分發生一起毒蛇咬人事件，一名41歲女子在一樓書暴閱覽區看書時，突然遭一條長約30公分的眼鏡蛇猛咬右腳背，台中市消防局獲報後，緊急出動龍井分隊2車5人前往，並同步通知農業局廠商進行捕蛇作業，並將女子送往台中榮總，目前生命徵象穩定，並已施打蛇毒血清，持續觀察治療中。太報 ・ 1 天前
潤寅案詐貸逾470億元 前調查官收賄500萬元掩飾罪行 判刑12年定讞
潤寅案詐貸逾向12家銀行詐貸逾新台幣470億元！檢調偵辦潤寅案查出潤寅負責人楊文虎的妻子王音之涉嫌行賄前調查官郭詩晃500萬元，掩飾罪行，不積極偵辦，以查無具體事證為由，將案件改列參考資料。一、二審均判郭詩晃有期徒刑12年，褫奪公權6年。案經最高法院日前駁回上訴，全案定讞。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
快訊／高雄失控車禍！自小客波及「待轉區8機車」9人送醫治療中
高雄楠梓區土庫一路16日下午5點多發生一起嚴重車禍，一輛白色自小客不知何故，失控撞上待轉區內停等紅燈的多輛機車，消防局獲報後派遣多輛救護車前往救援，目前傷亡情況未知，詳情將由警方釐清。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
涉勾結詐騙集團洩密起訴 網紅「仙塔律師」3人移送懲戒
網紅「仙塔律師」李姓、趙姓與蔡姓律師被控勾結靈骨塔詐騙集團，台北地檢署日前依洩密、洗錢等罪起訴三人。北檢認為三名律師違反律師倫理規範情節重大，今天（17日）依律師法將三人移送律師懲戒委員會。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
舉發職場霸凌「公文竟遭洩密」！台南勞檢官員向廉政署自首獲緩起訴
檢方調查指出，余姓男子於民國114年1月間向台南市政府職安處，申訴舉發其公司安全設施不足、主管對他霸凌，涉違反職業安全衛生法第39條等情事。因其工作場所具危險性，依勞動檢查法，應移由勞動部南區職業安全中心處理。受理檢舉的張姓技士依處理程序，必須將該案轉寄勞動部...CTWANT ・ 1 天前
上班遇死劫！台中物流車撞雙載機車 女捲車底亡
台中市 / 綜合報導 台中北屯區發生物流車撞上雙載機車的死亡車禍， 機車 女騎士和乘客都被捲進車底，消防隊趕到將兩人救出來，女乘客頭部受傷，女騎士當場死亡，肇事的物流車司機透過朋友轉述，說他轉進巷子時，疑似視線死角，沒看到機車，發現撞到時，騎士和乘客以及機車，已經卡在車底下。消防人員大批出動，拿出救助器材，要將卡在物流車車底下的女騎士和乘客，給救出來。消防隊員說：「黑色的，黑色嗎。」消防隊員緊急將兩人救出來，34歲的古姓女騎士當場死亡，女乘客則是頭部嚴重壓傷，被緊急送醫。民眾說：「載貨的司機，要來我們公司，對就是這個路口太小了，沒辦法。」女騎士的親友接到噩耗，趕到車禍現場，難過到不停痛哭，根據了解，女騎士是台東人，在豐原區清潔隊工作，工作認真和同事相處也很好，記者VS.清潔隊同事說：「她的工作表現，很好很好。」車禍發生時，女騎士載著朋友要去清潔隊上班，卻被物流車撞死，42歲的梁姓肇事駕駛，受到不小驚嚇不願多談，他朋友接到消息，趕到現場關心。肇事駕駛友人說：「司機就不知道，他就轉進來就聽到碰一聲，應該是他也不知道，到時要調路口監視器。」肇事駕駛的朋友轉述，說當時，物流車要右轉轉進巷子裡，疑似視線死角，擦撞到，同向騎在右邊的雙載機車，造成騎士和乘客都被捲進車底，女騎士當場沒了生命跡象，警方也已經調閱周圍監視器，要來釐清車禍的詳細發生原因。 原始連結華視影音 ・ 1 小時前
暌違109年！北港朝天宮「黑面三媽」主巡台南
雲林北港朝天宮重啟「南都巡歷」傳統活動，循古禮南下至台南府城展開遶境活動，16日首站抵達鹽水區，台南市長黃偉哲親自到場接駕。此次特別由具深厚歷史意義的「黑面三媽」聖駕擔任主巡，距上次相同形式的巡歷已相隔超過百年，成為難得一見的歷史性場景。中天新聞網 ・ 1 天前
口角演變拳腳相向! 17歲女無照又酒駕 當街毆打同性伴侶
社會中心／莊立誠 胡崇恩 新北報導新北市土城區，週日晚上11點多，一名17歲的顏姓女子，不僅無照騎車，還酒駕上路。她當時載著16歲的女友，行經中華路一段時，倆人爆發口角，當街大打出手，巨大聲響，驚動附近民眾。警方獲報到場，兩人的情緒，都還是相當激動。大馬路邊，身穿白色外套的女子，嘴裡不斷飆罵髒話，手裡著安全帽，瘋狂猛砸，眼前這名穿著黑色外套女子的頭部。只見下一秒，白衣女子躺在路邊，接著換另一方朝著她的頭部，大力狠搥。劇烈聲響，驚動附近住戶。警方獲報到場，趕緊將人架開，只見兩人情緒依舊相當激動。這起衝突就發生在16日晚上11點多。17歲的顏姓女子，跟她16歲的女友，在新北市土城區中華路一段上，發生爭吵，雙方大打出手。員警到場後，發現顏姓女子酒測值達0.18，更誇張的是，她還無照駕駛，當場將她帶回警局。女子無照又酒駕騎車，當街與同性伴侶爆發衝突。（圖／翻攝畫面）土城警分局廣福派出所所長陳高權表示，警方到場意外發現，顏姓女子有酒駕情事，酒測值0.18且無照駕駛，警方依法開單扣車，並舉發。相關家暴情形，亦依規定通報，土城分局呼籲任何糾紛，應理性處理。女子酒駕、無照上路，除了必須面臨相關罰則外，她還對另一半施暴，警方也依規定，通報家暴，要為自己的行為，付出代價。女子無照又酒駕騎車，當街與同性伴侶爆發衝突。（圖／翻攝畫面）原文出處：口角演變拳腳相向！ 17歲女無照又酒駕 當街毆打同性伴侶 更多民視新聞報導外籍移工無照酒駕拒測罰鍰不繳 通知雇主急請仲介出面繳清高雄楠梓7旬翁失控撞車釀1死8傷 50歲菲籍男死因曝光月世界慘變「垃圾山」！環保局要辦了 邱議瑩震怒：罰到傾家蕩產民視影音 ・ 14 小時前
新北瑞芳轉運站車輛起火 警消救出31歲男！副駕驚見木炭
即時中心／潘柏廷、黃彥翔報導新北市瑞芳區調和街轉運站內停車場，今（17）日晚間發生一輛小客車燃燒的事故，消防隊獲報後急派3車6人前往搶救，並將車內穿白襯衫的31歲鄭姓男子救出；對方被救出時處在情緒不穩、神智不清的情況下，便被質疑有喝酒，再加上撲滅火勢後發現副駕駛座有部分木炭，因此也懷疑對方縱火。不過，因對方身上有燙傷，故由醫護人員送往長庚醫院就醫，至於詳細起火原因，消防局火調科人員將會調查釐清。初步掌握，新北市瑞芳區調和街轉運站內停車場今日晚間發生一輛小客車燃燒的案件；所幸在消防獲報後，立即派遣3車6人前往搶救，更在控制火勢將穿白襯衫的31歲鄭姓男子救出，並無人受困，火勢也在晚間7時27分全數撲滅。穿白襯衫的男子被救出時神智不清。（圖／民視新聞）只是，消防隊員救出鄭男時，發現他情緒不穩、神智不清，疑有喝酒，此外，消防隊撲滅火勢後也發現，事故車輛的副駕駛座有木炭，懷疑他自行縱火；由於鄭男身上有燙傷，故由醫護人員送往長庚醫院就醫，至於詳細起火原因，消防局火調科人員將會調查釐清。消防隊撲滅火勢。（圖／民視新聞）《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。※ 安心專線：1925（依舊愛我）※ 張老師專線：1980※ 生命線專線：1995※ 反霸凌專線：0800-200-885《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：快新聞／新北瑞芳轉運站車輛起火 警消救出31歲男！副駕驚見木炭 更多民視新聞報導高雄楠梓7旬翁失控撞車釀1死8傷 50歲菲籍男死因曝光房仲副店長「出軌激戰女業務」慘了！1週上床6次 妻子崩潰提告嘉義癌末男遭裁定羈押後離奇身亡 法院證實了民視影音 ・ 16 小時前
盤點歷年假球案刑度 SBL柯旻豪、班霸最重！再來是黑象事件的他 其他球星下場曝
SBL超級籃球聯賽2023年爆發簽賭案，裕隆納智捷多名球星涉嫌收錢打假球，士林地方法院歷經一年多審理，今（17日）對主要涉案球員重判：柯旻豪 7年徒刑、班霸5年2月，成為台灣運動史上因假球案刑期第一及第二重的案例，再來就是2009年黑象事件中的白手套莊宥霖，他被法院認為扮演關鍵要角，負責媒介球員以及地下組頭，一二審皆重判3年。鏡報 ・ 22 小時前