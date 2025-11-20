內陸華美協會 探討心理健康聯誼

美國內陸華美協會（ICAA）日前舉辦心理健康講座及會員聯誼活動。雖然當天風雨交加，但成員們仍冒雨從內陸各地前來支持。期間還有精彩文娛表演及品嚐精緻茶點。組織者之一、創會會長周克蕙表示，雖然下著大雨，天氣寒冷，但室內笑聲不斷，其樂融融，ICAA如一個充滿溫馨的大家庭。

活動在坦密庫拉（Temecula）的華資農場Sunmist Estate舉辦。周克蕙說，有70餘成員冒雨來參加活動，包括來自茉莉塔（Murrieta）當地的部分成員。大家在一起共同探討心理健康問題。特別邀請「亞太裔心理諮詢和治療中心」（APCTC）個案專員馮櫻主講「跨文化、跨代際溝通中的情緒支持」，分享華人新移民如何融入主流，以及新移民家庭中怎樣處理跨代際關係的知識和個案分析，推廣政府可免費提供的各項社區資源。

廣告 廣告

組織者還向大家介紹ICAA的成立及發展歷程，部分成員展示才藝，表演小提琴、口琴、舞蹈及互動舞等節目。提供85°C精緻麵包茶點，熱氣騰騰的薑母茶、白茶以及農場提供的新鮮蜜桔。期間還舉辦抽獎活動。周克蕙說，全部活動歷時三個多小時，大家共度了一個愉快、溫馨、充滿喜樂的美好時光。

更多世界日報報導

USCIS提案 用白卡、糧食券者 將被拒發綠卡

聯邦敗訴禁州法院抓人 ICE轉攻新移民5樓報到處

跨國詐騙洗錢 華女囚10年、重罰千萬元