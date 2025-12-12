內需弱外需難測 分析：2026中國側重投資拉抬

（中央社台北12日電）中共當局日前召開年度中央經濟工作會議，定調明年經濟工作方向。專家分析，在內需仍弱、外需難測的形勢下，中國政府必須靠投資補位拉抬經濟，而貿易戰和內需難振是主要挑戰。

明年是中國「十五五（2026到2030年）」規畫開局年，官方新華社報導，為期兩天的中共中央經濟工作會議昨天在北京閉幕。中共總書記習近平主持會議並發表講話，分析當前經濟形勢，部署明年經濟工作。

會議對經濟形勢的判斷是「外部環境變化影響加深，國內供強需弱矛盾突出，重點領域風險隱患較多」，新加坡聯合早報今天在報導中引述專家分析，這顯示貿易戰和內需難振是中國經濟主要挑戰。

面對國內消費疲弱和外部環境不確定性，中共當局定調，明年要保持「必要的財政赤字、債務總規模和支出總量」，進一步為刺激中國國內消費與投資、維持經濟增長動能提供支撐。

報導援引北京大學新結構經濟學研究院國內智庫部主任沈鴻指出，提振內需不僅列為首要任務，其中也提到「制定實施城鄉居民增收計畫」、「清理消費領域不合理限制措施」，這些表述比去年提法更積極，顯示「消費只是結果」，提升收入才是根本。

沈鴻也分析，相較去年，今年會議在用詞上對經濟形勢的敘述沒有那麼強烈的緊迫感，「可能因為中國這一年下來扛住了貿易戰」；但中國決策層對經濟政策的表述還是相當全面，力度不減。

新加坡華僑銀行亞洲研究與策略主管謝棟銘認為，中國明年經濟工作還是側重促增長，畢竟中國政府希望在「十五五」開局之年取得「開門紅」。

謝棟銘分析，中國近年來靠外需拉動經濟，投資角色較弱。防風險工作在8項重點工作中放在最後，是因過度側重防風險，勢必加劇衝擊投資，但在外需難測和內需尚不足的情況下，投資必須補上才能拉動增長。

中共中央經濟工作會議確定明年中國經濟要做好8項重點任務，包括：堅持內需主導、創新驅動、改革攻堅、對外開放、協調發展、雙碳引領、民生為大和守牢底線。

在積極財政政策和寬鬆貨幣政策帶動下，沈鴻預估，若房市能止跌回穩，明年中國經濟增速可能介於5%至5.5%之間，財政赤字則超過今年預期的4%。

謝棟銘則認為，中國明年經濟增速維持在5%左右，財政赤字維持在4%左右。（編輯：周慧盈/朱建陵）1141212