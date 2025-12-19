內需持續卡關，美國成了中國消費產業新金礦？泡泡瑪特、「中國版Zara」逆風西進，利潤上看十倍

在中國內需降溫、消費動能卡關之際，多家中國消費品牌正逆著關稅與美中緊張關係，押注美國龐大的消費力與高利潤空間，加速挺進美國市場，掀起一波來勢洶洶的「中國品牌闖美潮」。

《路透》17日指出，自2025年來，包括潮玩品牌泡泡瑪特、連鎖雜貨名創優品（Miniso）、運動服飾龍頭安踏，以及有「中國版Zara」之稱的快時尚品牌Urban Revivo，都陸續宣布在美國開新店或擴大佈局，試圖在全球最富購買力的消費市場站穩腳步。

這股看似反直覺的趨勢，其實在新冠疫情後的2023年就開始浮現，並在今年明顯加速。由於中國內需復甦乏力，許多消費品牌被迫向海外尋找成長機會，最初的目標多半是東南亞，如今則把眼光放得更遠，直指美國。

紐約——全球佈局的試金石

中國快時尚品牌Urban Revivo，於今年3月在紐約開設旗艦店。母公司時尚動勢集團董事長兼執行長李明光表示，能否在紐約這樣的時尚之都站穩腳步，是品牌能否在其他市場複製成功的關鍵指標。根據《路透》，該集團去年營收已接近10億美元。

2025年2月28日。有「中國版Zara」之稱的快時尚品牌Urban Revivo在美國紐約蘇活區（SoHo）的門市。（取自Urban Revivo官方Instagram：@urbanrevivo）

李明光告訴《路透》，品牌目前仍處於剛進入美國市場的初期階段，未來必須持續擴大規模、實現獲利，才能算是真正成功。他也說，Urban Revivo能否在西方市場成功，取決於整體策略、產品本身以及品牌價值，同時淡化了美國總統川普（Donald Trump）重返白宮以來，美中貿易緊張關係升溫的影響。

除了Urban Revivo外，中國茶飲品牌滬上阿姨、霸王茶姬、瑞幸咖啡、蜜雪冰城等，也都在2025年開出在美國的第一家門市；安踏則計畫很快在美國加州比佛利山莊開店。

名創優品早在2023年就慶祝北美第100家門市開幕，截至今年9月，該品牌在北美門市的數量已經來到421家。

「有機會賺到4倍的錢」

泡泡瑪特在2023年正式進軍美國，到2025年中已在當地開出41家門市，並釋出將快速擴張的消息。該公司執行長王寧在公布半年報後表示，美國市場規模龐大、消費力強，公司北美業務半年來的成長率已經超過1000％。

美國紐約2025年梅西百貨感恩節大遊行再次登場，巨大Labubu玩偶也登上花車。（美聯社）

《路透》指出，這些把目標鎖定美國的中國品牌，本來就已經是在中國高競爭消費市場中勝出的佼佼者，如果能在美國同樣站穩腳步，獲利空間將遠高於他們在亞洲習慣的水準。

顧問公司 East-West Leadership創辦人霍爾奇（Gabor Holch）表示，很多中國企業的想法是：「我們在中國那種高度競爭、壓力巨大的環境中成長，如果把同樣的模式搬到美國，賺到的錢可能是4倍。」

中國品牌的武器：價格

分析師指出，最有可能被中國品牌吸引的，是年輕、對價格敏感的消費者，這些人通常早已習慣在超快時尚電商平台Shein、拼多多旗下的Temu等中國電商平台購物，追求極低的價格。

投資研究公司晨星公司（Morningstar）蘇艾文（Ivan Su）表示，現在的中國品牌，一邊主打價格親民、一邊努力建立品質與可靠度，他告訴《路透》：「你有試過中國品牌的跑鞋嗎？其實很好穿。」

以市占率來看，安踏已經是中國最大的運動服飾品牌，超過美國運動鞋與運動服大廠耐吉（Nike）和德國運動用品大廠阿迪達斯（Adidas）。資產管理公司德聯豐投資公司（Union Investment）基金經理人多林（Andreas Döring）認為，安踏有機會靠著較低的價格，吸引全球消費者。

品牌知名度仍是一大難關

不過，對多數中國品牌來說，全面進軍美國仍充滿挑戰，因為他們在中國以外的市場知名度有限。倫敦顧問公司Guinness Global Investors的投資經理人桑基（Sagar Thanki）表示，安踏選擇在比佛利山莊開店，並贊助像厄文（Kyrie Irving）這樣的NBA球星，就是為了提高品牌能見度。

儘管如此，《路透》指出，價格優勢，加上新品牌的新鮮感，仍可能打動美國消費者。50歲的紐約客崔納（Trina Jackson）上週才造訪Urban Revivo門市，她認為Zara的客群看起來比較成熟，但「以這個價格來說，這裡的品質更好」。

