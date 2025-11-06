內需消費市場漸回溫 台經院預測：台灣2026年GDP成長率2.6%
台灣經濟研究院今日於集思交通部會議中心國際會議廳，舉辦「2026年景氣展望與產業趨勢研討會」，本次會議由台經院院長張建一率領各領域專家，探索2026年經濟情勢展望，並針對我國整體產業，剖析國內外經濟局勢與產業動向。
2025年台灣經濟表現亮眼，前三季成長率分別達5.45%、8.01%與7.64%，成長動能以貿易與投資為主，前三季輸出、資本形成及民間消費概估年增28.55%、6.90%與0.91%。主要原因在於美國關稅與中國內捲效應抑制傳產出口與汽車銷售，但美國人工智慧(AI)投資熱潮帶動台灣設備投資與商品出口，使科技產業成為主要成長引擎。
展望未來，全球經濟雖在2025年上半年展現韌性，但自下半年起已轉向溫和放緩。上半年成長主要受貿易提前布局與庫存調整等暫時性因素帶動，並非基本面改善。隨相關效應消退，經濟數據轉弱、勞動市場降溫，加上關稅推升美國物價壓力，國際機構普遍預期2026年全球成長將較2025年趨緩，貿易減速尤為明顯。
美國關稅衝擊持續發酵，全球經貿動能將進一步放緩。不過，AI快速發展帶動全球投資熱潮，也為台灣帶來助益，惟受高基期影響，民間投資與淨出口貢獻將較上年減弱。內需方面，隨上市櫃公司獲利成長，2026年薪資與股利發放可望提升，加上政府推動多項刺激措施，消費市場可望逐步回溫。整體而言，考量基期偏高，2026年經濟成長動能預料將較2025年放緩。根據台經院於2025年11月公布之最新預測，2026年GDP成長率為2.60%，較2025年更新後5.94%減少3.34個百分點。
在民間消費部分，截至2025年前三季以來，消費者觀望台美關稅談判是否調降美國汽車關稅，導致整體車市買氣呈現觀望，加上出國人潮續增，進而減少耐久財商品購買，並且受到過去幾年高基期效應，使得民間消費動能偏弱。展望未來，為減緩美國關稅政策對經濟的衝擊，政府陸續推出多項刺激措施，包括調高汽車汰舊換新減稅額度、提升薪資、幼兒及長照等特別扣除額與課稅級距，藉以增加家庭可支配所得並提振內需。同時，隨著台美關稅談判逐漸明朗，以及股市上揚帶動的財富效果，也有助於車市買氣回升與消費信心改善，故預測2026年民間消費成長率為2.00%，較2025年修正後成長率0.94%增加1.06個百分點。
在固定資本形成方面，隨著AI商機持續升溫，國內晶片龍頭廠商資本支出再創新高，半導體領導業者積極擴充先進製程與高階封測產能，帶動上下游供應鏈同步加碼投資，企業亦持續強化研發投入，加上多家國際大廠在台灣設立研發中心及資料中心，均有利支撐民間投資動能，令2025年民間投資表現優於預期。展望未來，雖半導體業者與政府仍將積極投入高階製程、AI基礎建設及能源轉型等領域，傳統產業亦朝高值化轉型，提升產品附加價值與利潤，維持投資動能，但受高基期影響，整體成長趨緩，故預測2026年固定資本形成成長率為2.15%，較2025年修正後成長率10.05%減少7.90個百分點，其中民間投資成長率2026年為2.36%，較2025年修正後成長率10.97%減少8.61個百分點。
在貿易部分，受惠於AI應用持續擴展及消費性電子產品創新帶動，加上美國半導體關稅政策尚未公布，在提前拉貨的額外挹注下，台灣電子及資通訊產品出口表現亮眼。然而，傳統產業如塑化、鋼鐵、紡織及運輸工具等，受美國關稅政策影響及中國內捲競爭壓力所制約，全球市場需求疲軟，企業訂單普遍趨於保守，反映出口結構呈現明顯的產業分化與景氣落差。展望未來，隨美國關稅影響持續發酵及提前備貨效應消退，全球需求動能將顯著放緩，導致貿易量成長不如2025年，依IMF於2025年10月預測，2026年全球貿易成長年增率將由2025年3.6%降低至2.3%，雖AI相關需求仍具支撐作用，但受高基期影響，電子及資通訊產品出口增幅將趨緩。據此，預測2026年輸出與輸入成長率分別為3.08%及2.84%，輸出較2025年減少21.90個百分點，輸入較2025年減少22.22個百分點。
在物價方面，2025年前9月台灣CPI年增率平均為1.77%，其中約八成漲幅來自食物與居住類價格。隨著颱風與豪雨影響減弱，蔬菜供應回穩帶動價格回落；房市交易持續低迷，房租年增率預料將隨房價走低而進一步放緩。同時，汽機車貨物稅減免及國際油價相對穩定，也進一步抑制物價上漲壓力，使整體CPI維持溫和下行趨勢。展望2026年，隨全球通膨壓力趨緩，物價將維持緩步回落趨勢，但氣候變遷、缺工與地緣政治風險仍可能推升成本壓力，預測2026年CPI年增率約為1.66%。
展望2026年，全球經濟仍將面臨諸多挑戰，其中又以美國貿易政策、中國產業調整、人工智慧發展前景、地緣政治衝突與氣候變遷至關重要，不僅影響台灣出口表現，也透過金融市場及進口物價影響台灣內需及消費，值得預先研判並加以關注。
在美國貿易政策部分，川普總統在2025年宣布多項關稅政策，無論對等或232商品關稅，都對各貿易對手國產生影響，而台灣2025年受惠人工智慧商品熱銷，對美貿易順差不降反增，這可能引發美國啟動新的對台貿易政策，無論是要求台廠增加對美投資，增加對美商品採購或投資美債，抑或是要求匯率升值，由於美國已成為台灣第一大出口對象，其對台貿易政策的變化都將影響台灣出口表現，並進而影響相關投資數據。
其次，中國低價商品出口近年大幅擴張，一方面是由於其房地產降溫，鋼鐵及建築機械等產能無法去化，另一方面，地方政府補貼之太陽光電、電動車及風力發電設備等也出現供過於求窘境，由於國內需求不足，中國企業大舉低價外銷，不只招致各國採取貿易措施應對，也對台灣鋼鐵、石化，以及水泥產業產生不利影響。不過自2025年中起，中國政府宣布多項減產政策，此舉對國際原物料及鋼鐵市場產生影響，國際報價開始止跌回穩，若中國能在其他生產過剩產業持續調控，對台灣非資通訊產業的內外銷都將產生正面助益。
人工智慧相關商品自2024年起成為台灣出口主力，也在2025年有效推升投資，成為台灣經濟主要動能。不過根據麻省理工學院的報告指出，AI雖每年以千億甚至兆美元的規模增加投資，但目前僅有5%的企業採用生成式AI產生百萬美元級效益，主要採用者為媒體及科技業，至於傳產、服務，以及金融等產業尚未產生效益。由近四十年科技創新如個人電腦、網路，以及行動裝置，其商業普及的時間落差通常需要10年，目前人工智慧投資雖龐大，但成效不成比例，若美國科技廠商因考慮成本效益而減少投資，將對台灣科技出口產生不利影響。
最後，地緣政治風險與氣候變遷持續為全球經濟的重要不確定因素。俄烏戰爭迄今尚未結束，中東局勢亦因以色列與鄰近國家衝突升溫而緊張，導致能源與原物料市場波動頻仍，全球供應鏈穩定性受影響，通膨壓力居高不下。部分國家雖積極分散生產基地、強化能源自主與戰略儲備，以減輕衝擊，但整體供應鏈風險仍難完全消除。同時，氣候變遷影響加劇，今年夏季全球多地出現高溫、乾旱與暴雨等極端天氣，衝擊糧食與能源供應，增加通膨與經濟成長的不確定性。極端氣候頻繁發生亦推升基礎設施維護與保險成本，帶來長期結構性挑戰。整體而言，地緣政治與氣候風險交互作用，值得密切關注並備妥應對策略。
更多鏡報報導
第三季終於轉虧為盈！華邦電記憶體產品供給吃緊 產能利用率100%
半導體分析需求旺 汎銓Q3營收創新高、海外據點動能啟動
氮化鎵產能滿載擴產中 環球晶徐秀蘭：碳化矽有急單出現 明年可能好轉
其他人也在看
黃明志捲護理系女神命案…「15年正牌女友」不離不棄陪投案
馬來西亞創作歌手黃明志捲入（42歲）網紅「護理系女神」謝侑芯（31歲）身亡案，於昨（5）日凌晨赴警局投案。據了解，當時有3男2女陪他前往，而其中一名女子就是黃明志交往15年的正牌女友Sarah。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
太子女特助燦笑交保！ 律師點關鍵：難怪她開心
涉嫌跨國詐欺與洗錢的柬埔寨「太子集團控股」，4日台北地方檢察署查扣該集團在台資產逾45億元，並拘提主要嫌犯王昱棠及其他25名被告到案。天旭國際科技涉案多名高層遭約談，其中總經理特助劉純妤以15萬元交保。她步出偵訊室時面露笑容，神情輕鬆，引發熱議。律師林智群4日在粉專上表示，劉純妤應屬案中邊緣人物，其他4人皆遭聲押，難怪她顯得開心。EBC東森財經新聞 ・ 1 小時前
高鐵1奇景竟達百萬觀看！網曝「騎士1行為」引共鳴
生活中心／饒婉馨報導高鐵是許多人的通勤首選，因為方便又快速。近日有網友在旅途中發現一個景象，拍照PO上社群平台引起一陣熱議風波。貼文至今已經吸引超過12萬按讚數，很多人看到後都忍不住笑了，甚至還有網友加碼分享，騎機車也會出現很相似的景象，引發大票台灣網友共鳴。民視 ・ 1 天前
不是含糖飲料！他每天狂喝「這飲品」慘了 醫：終生洗腎
茶和咖啡這兩種飲品在台灣廣受歡迎。然而，隨著研究指出咖啡可能對腎臟有保護作用，有些民眾開始好奇是否可以用茶來替代咖啡。對此，腎臟科醫師江守山過去就曾在節目分享專業見解，提醒民眾在選擇飲品時需注意。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
網紅稱手握「粿粿、王子猛料」炸裂大瓜公開了！網傻：我看了什麼
娛樂中心／綜合報導范姜彥豐與妻子粿粿的婚變風波持續延燒，IG網紅「玉米泉哥」今（5日）晚間照預告在10點5分拋出「粿粿相關爆料」。他事前甚至罕見貼出不自殺聲明，引發網友狂刷關注。稍早「玉米泉哥」曝光爆料內容，卻讓不少人看傻直呼「我到底看了什麼」。民視 ・ 12 小時前
鳳凰颱風生成在即！專家示警恐直撲台灣 強度上看強颱
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署今（4）日最新觀測指出，位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓TD29持續發展中， […]引新聞 ・ 1 天前
王子遭公司火速切割！爆早已知情介入婚姻 高層震怒放生不想理
（娛樂中心／綜合報導）藝人王子捲入粿粿與范姜彥豐婚變風波後，形象重創。據《鏡週刊》報導，王子所屬的喜鵲娛樂在事 […]引新聞 ・ 23 小時前
王子道歉范姜彥豐！賠償金分期遭拒 徵信社再發聲吐「粿王裸擁」真相
范姜彥豐指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線。王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也宣布暫停他所有演藝工作後，4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，並坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求但遭拒。對此，立達徵信社執行長謝智博再次發聲。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
蘇巧慧戰新北！吳子嘉預言藍營派這人贏定了
[NOWnews今日新聞]民進黨選對會昨（5）日拍板提名立委蘇巧慧競選2026新北市長，外界同時高度關注藍白是否合作推出人選？對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉認為，國民黨推出的候選人會是李四川，藍白...今日新聞NOWNEWS ・ 27 分鐘前
警方認「黃明志已潛逃」！網爆「落跑來台無敵抓不了」律師揭真相
娛樂中心／巫旻璇報導31歲台灣網紅謝侑芯上月在馬來西亞身亡，隨著調查展開，創作歌手黃明志被指與案件密切相關，且在現場驗出多種毒品反應，引發外界高度關注。馬來西亞警方今（4日）證實，案情有重大進展，原先的猝死案已正式轉列「謀殺」偵辦。不過黃明志至今行蹤成謎，警方晚間宣布對其發布通緝令，並認「相信他已經潛逃」。對此，有網友就在PTT發問「黃明志最佳解是不是逃來台灣？」，引發鄉民熱議。民視 ・ 1 天前
準鳳凰將生成「挑戰強颱」！未來2路徑出爐 專家曝1情況最危險：全台有感
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，熱帶性低氣壓TD29目前位於關島南方，系統組織及螺旋性趨於明顯，即將成為今年第26號颱風「鳳凰」，並在太平洋高壓導引下穩定朝西移動，預估下週一（10日）抵達菲律賓呂宋島附近，後續因太平洋高壓逐漸減弱、東退，將使颱風開始轉向...CTWANT ・ 20 小時前
謝侑芯飛大馬找黃明志！雪碧PO生前最後對話：起雞皮疙瘩
娛樂中心／周希雯報導「護理系女神」31歲台灣網紅謝侑芯到馬來西亞工作，失聯多日後驚傳在吉隆坡高檔酒店猝死，後續還牽扯出大馬歌手黃明志也涉案，不僅同在現場還疑似持毒，當地警方隨即發布通緝、轉為「謀殺罪」調查，黃明志神隱數小時後今日凌晨現身警局投案。對此，與謝侑芯交情甚好的網紅雪碧（方祺媛），先前一直被質疑是派謝去伴遊才導致出事，昨晚（4）再度拍片強調，與黃明志只是普通朋友，同時曝光謝侑芯生前最後對話，驚呼「我雞皮疙瘩起來了！」民視 ・ 21 小時前
「鳳凰」颱風會直撲台灣嗎？專家分析2條可能路徑！這三天影響最劇烈
天氣風險分析師歐宗學指出，今日天氣仍受東北季風影響，與昨日稍有不同的是不再有華南雲系供應水氣，因此北部地區降雨範圍會縮小至迎風面地區，累積雨量也會減少。其他地區則大致是多雲到晴天氣，桃園及花東地區，還有午後山區附近仍會有些零星降雨發生。天氣多一典 ・ 1 天前
范姜彥豐拒賠償分期！徵信社吐心聲 澄清粿王不雅照為謠傳
前啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）與范姜彥豐的婚變風波持續延燒，王子4日晚間二度發聲，除了向范姜彥豐致歉外，還坦承有參與協商，並提出「分期付款」賠償金的請求卻遭拒絕。徵信社則回應，只希望別再看到雙方繼續撕裂。中天新聞網 ・ 3 小時前
婚變疑早洩端倪！范姜彥豐遭粿粿「公開看扁」 挨酸：你不行啦
范姜彥豐日前怒控妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），除了粿王昔日曖昧互動遭挖，范姜彥豐與粿粿此前上節目的片段也全被翻出。其中，范姜彥豐曾控訴，粿粿不僅不會看臉色，還會跟著朋友一起「看扁」他，讓他心裡很不是滋味。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
鳳凰颱風最新AI路徑出爐！下週逼近台灣 雨「下最多」地區曝光
輕颱「鳳凰」今（6日）凌晨2時的中心位置在北緯9.5度，東經142.0度，以每小時16公里速度，向西北進行。對此，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興引述最新歐洲系集模式、各AI模式預報資料指出，預估鳳凰颱風下週一通過菲律賓呂宋島，之後轉向台灣南部附近，3地區雨勢很明顯，其次是基隆北海岸、雙北山區，不過他也強調，變化還很大，需要持續觀察。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
準鳳凰颱風恐北轉襲台「路徑似天兔」？氣象署曝可能走向：這天影響最大
中央氣象署預估，熱帶性低氣壓TD29最快在今明兩日（4日、5日）增強為今年第26號颱風「鳳凰」，且不排除接近台灣。不少氣象粉專也指出，準鳳凰颱風可能北轉撲向東台灣，和去年天兔颱風路徑似乎有些相似。對此，氣象預報員黃恩鴻表示，目前路徑變化還是很大，仍有許多不確定性，但有可能在下週二、三影響最劇烈。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
全員看好準鳳凰轉強颱！AI估「鬼轉北上」路徑圖曝 最快這天撲台
今年第25號颱風海鷗，今（5）日2時的中心位置在北緯11.2度，東經120.1度，以每小時21公里速度，向西北西進行。氣象粉專「觀氣象看天氣」也提醒，鳳凰颱風即將生成，且模式一致預測高強度發展「巔峰可達五級颶風等級，相當於台灣的強烈颱風以上標準」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
護理師曝王子陪粿粿看診內幕！傻眼喊：我們不是出氣筒，性別趴洩端倪
近日一名護理師也在Threads上發文，曾遇到王子陪同粿粿看診，更曝光對兩人的印象直呼傻眼。造咖 ・ 2 天前
醫界王陽明三婚也撐不住？Alice刪光合照 社群徹底斷聯醫美圈傳「又離了」
據《鏡週刊》報導，有讀者爆料Alice自今年以來頻繁出國旅遊，造訪美國、沖繩、峇里島與上海等地，發文時更不乏「從今天開始的每一天都只會越來越好」、「向前走就會看到光」等字句，語氣間透露出獨自面對人生新篇章的氛圍。另外，自去年4月起，賴弘國的IG再無Alice身影。兩人...CTWANT ・ 1 天前