內需消費市場漸回溫 台經院預測：台灣2026年GDP成長率2.6%

台經院院長張建一。

台灣經濟研究院今日於集思交通部會議中心國際會議廳，舉辦「2026年景氣展望與產業趨勢研討會」，本次會議由台經院院長張建一率領各領域專家，探索2026年經濟情勢展望，並針對我國整體產業，剖析國內外經濟局勢與產業動向。

2025年台灣經濟表現亮眼，前三季成長率分別達5.45%、8.01%與7.64%，成長動能以貿易與投資為主，前三季輸出、資本形成及民間消費概估年增28.55%、6.90%與0.91%。主要原因在於美國關稅與中國內捲效應抑制傳產出口與汽車銷售，但美國人工智慧(AI)投資熱潮帶動台灣設備投資與商品出口，使科技產業成為主要成長引擎。

展望未來，全球經濟雖在2025年上半年展現韌性，但自下半年起已轉向溫和放緩。上半年成長主要受貿易提前布局與庫存調整等暫時性因素帶動，並非基本面改善。隨相關效應消退，經濟數據轉弱、勞動市場降溫，加上關稅推升美國物價壓力，國際機構普遍預期2026年全球成長將較2025年趨緩，貿易減速尤為明顯。

美國關稅衝擊持續發酵，全球經貿動能將進一步放緩。不過，AI快速發展帶動全球投資熱潮，也為台灣帶來助益，惟受高基期影響，民間投資與淨出口貢獻將較上年減弱。內需方面，隨上市櫃公司獲利成長，2026年薪資與股利發放可望提升，加上政府推動多項刺激措施，消費市場可望逐步回溫。整體而言，考量基期偏高，2026年經濟成長動能預料將較2025年放緩。根據台經院於2025年11月公布之最新預測，2026年GDP成長率為2.60%，較2025年更新後5.94%減少3.34個百分點。

在民間消費部分，截至2025年前三季以來，消費者觀望台美關稅談判是否調降美國汽車關稅，導致整體車市買氣呈現觀望，加上出國人潮續增，進而減少耐久財商品購買，並且受到過去幾年高基期效應，使得民間消費動能偏弱。展望未來，為減緩美國關稅政策對經濟的衝擊，政府陸續推出多項刺激措施，包括調高汽車汰舊換新減稅額度、提升薪資、幼兒及長照等特別扣除額與課稅級距，藉以增加家庭可支配所得並提振內需。同時，隨著台美關稅談判逐漸明朗，以及股市上揚帶動的財富效果，也有助於車市買氣回升與消費信心改善，故預測2026年民間消費成長率為2.00%，較2025年修正後成長率0.94%增加1.06個百分點。

在固定資本形成方面，隨著AI商機持續升溫，國內晶片龍頭廠商資本支出再創新高，半導體領導業者積極擴充先進製程與高階封測產能，帶動上下游供應鏈同步加碼投資，企業亦持續強化研發投入，加上多家國際大廠在台灣設立研發中心及資料中心，均有利支撐民間投資動能，令2025年民間投資表現優於預期。展望未來，雖半導體業者與政府仍將積極投入高階製程、AI基礎建設及能源轉型等領域，傳統產業亦朝高值化轉型，提升產品附加價值與利潤，維持投資動能，但受高基期影響，整體成長趨緩，故預測2026年固定資本形成成長率為2.15%，較2025年修正後成長率10.05%減少7.90個百分點，其中民間投資成長率2026年為2.36%，較2025年修正後成長率10.97%減少8.61個百分點。

在貿易部分，受惠於AI應用持續擴展及消費性電子產品創新帶動，加上美國半導體關稅政策尚未公布，在提前拉貨的額外挹注下，台灣電子及資通訊產品出口表現亮眼。然而，傳統產業如塑化、鋼鐵、紡織及運輸工具等，受美國關稅政策影響及中國內捲競爭壓力所制約，全球市場需求疲軟，企業訂單普遍趨於保守，反映出口結構呈現明顯的產業分化與景氣落差。展望未來，隨美國關稅影響持續發酵及提前備貨效應消退，全球需求動能將顯著放緩，導致貿易量成長不如2025年，依IMF於2025年10月預測，2026年全球貿易成長年增率將由2025年3.6%降低至2.3%，雖AI相關需求仍具支撐作用，但受高基期影響，電子及資通訊產品出口增幅將趨緩。據此，預測2026年輸出與輸入成長率分別為3.08%及2.84%，輸出較2025年減少21.90個百分點，輸入較2025年減少22.22個百分點。

在物價方面，2025年前9月台灣CPI年增率平均為1.77%，其中約八成漲幅來自食物與居住類價格。隨著颱風與豪雨影響減弱，蔬菜供應回穩帶動價格回落；房市交易持續低迷，房租年增率預料將隨房價走低而進一步放緩。同時，汽機車貨物稅減免及國際油價相對穩定，也進一步抑制物價上漲壓力，使整體CPI維持溫和下行趨勢。展望2026年，隨全球通膨壓力趨緩，物價將維持緩步回落趨勢，但氣候變遷、缺工與地緣政治風險仍可能推升成本壓力，預測2026年CPI年增率約為1.66%。

展望2026年，全球經濟仍將面臨諸多挑戰，其中又以美國貿易政策、中國產業調整、人工智慧發展前景、地緣政治衝突與氣候變遷至關重要，不僅影響台灣出口表現，也透過金融市場及進口物價影響台灣內需及消費，值得預先研判並加以關注。

在美國貿易政策部分，川普總統在2025年宣布多項關稅政策，無論對等或232商品關稅，都對各貿易對手國產生影響，而台灣2025年受惠人工智慧商品熱銷，對美貿易順差不降反增，這可能引發美國啟動新的對台貿易政策，無論是要求台廠增加對美投資，增加對美商品採購或投資美債，抑或是要求匯率升值，由於美國已成為台灣第一大出口對象，其對台貿易政策的變化都將影響台灣出口表現，並進而影響相關投資數據。

其次，中國低價商品出口近年大幅擴張，一方面是由於其房地產降溫，鋼鐵及建築機械等產能無法去化，另一方面，地方政府補貼之太陽光電、電動車及風力發電設備等也出現供過於求窘境，由於國內需求不足，中國企業大舉低價外銷，不只招致各國採取貿易措施應對，也對台灣鋼鐵、石化，以及水泥產業產生不利影響。不過自2025年中起，中國政府宣布多項減產政策，此舉對國際原物料及鋼鐵市場產生影響，國際報價開始止跌回穩，若中國能在其他生產過剩產業持續調控，對台灣非資通訊產業的內外銷都將產生正面助益。

人工智慧相關商品自2024年起成為台灣出口主力，也在2025年有效推升投資，成為台灣經濟主要動能。不過根據麻省理工學院的報告指出，AI雖每年以千億甚至兆美元的規模增加投資，但目前僅有5%的企業採用生成式AI產生百萬美元級效益，主要採用者為媒體及科技業，至於傳產、服務，以及金融等產業尚未產生效益。由近四十年科技創新如個人電腦、網路，以及行動裝置，其商業普及的時間落差通常需要10年，目前人工智慧投資雖龐大，但成效不成比例，若美國科技廠商因考慮成本效益而減少投資，將對台灣科技出口產生不利影響。

最後，地緣政治風險與氣候變遷持續為全球經濟的重要不確定因素。俄烏戰爭迄今尚未結束，中東局勢亦因以色列與鄰近國家衝突升溫而緊張，導致能源與原物料市場波動頻仍，全球供應鏈穩定性受影響，通膨壓力居高不下。部分國家雖積極分散生產基地、強化能源自主與戰略儲備，以減輕衝擊，但整體供應鏈風險仍難完全消除。同時，氣候變遷影響加劇，今年夏季全球多地出現高溫、乾旱與暴雨等極端天氣，衝擊糧食與能源供應，增加通膨與經濟成長的不確定性。極端氣候頻繁發生亦推升基礎設施維護與保險成本，帶來長期結構性挑戰。整體而言，地緣政治與氣候風險交互作用，值得密切關注並備妥應對策略。



