內需產業服務調查 餐飲開電子發票比率續增
[NOWnews今日新聞] 經濟部統計處公布2025年批發、零售及餐飲業經營實況調查統計。據5月調查，餐飲業提供服務方面，「開立電子發票」占82.9%最高，較去年同期上升2.9個百分點、「導入POS系統」居次。然而，「經營網路社群」雖然仍有6成比率，但較去年同期下降4.3個百分點，顯示商家對於網路社群興趣出現衰退。
據統計，5月調查餐飲業提供主要服務，「開立電子發票」占82.9%最高，年增2.9個百分點，主因政府提供輔導資源及擴增雲端發票專屬獎項等方式，增進業者及消費者使用電子發票意願。
「導入POS系統」、「信用卡或儲值卡支付」分別占第二及第三，年增均0.3個百分點。「行動支付服務」則增加1.3個百分點，原因是以行動支付快捷便利，業者導入多元支付方式，助於提高交易效率，提升顧客消費體驗。
然而，統計也指出，餐飲業對於「經營網路社群」的比率從2024年的68.5%下降至64.2%，跌幅達4.3個百分點，顯示廠商對於經營臉書、IG的社群意願下降。
另外，針對批發、零售及餐飲業經營最大困境調查，批發業前三大面臨挑戰分別為「競爭激烈，利潤縮小」、「進貨、人事成本增加」，以及「匯率波動風險」。
零售業者主要為「價格競爭激烈，毛利偏低」、「原物料、物流等成本增加」占，「勞動成本提高」。餐飲業者前三項依序為「食材成本波動大」、「人力短缺」，以及「人員成本過高」占。
值得一提的是，無論是批發、零售或餐飲業，均出現對於人力成本、人力短缺的問題，其中又以餐飲業有高達62.8%反映人力短缺，顯示缺工對於服務業仍嚴峻。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
非洲豬瘟影響餐飲業 龔明鑫：台糖冷凍豬店家15天以上豬肉供貨量
9月零售、餐飲雙衰退 非洲豬瘟估將短期衝擊10月餐飲表現
送餐機器人、網路點餐、行動支付 餐飲業投身數位轉型不手軟
其他人也在看
國安局點名DeepSeek等5款陸製生成式AI 潛藏資安風險
國安局依據《國家情報工作法》蒐研各國資安報告及情資後，協調統合法務部調查局、警政署刑事局等單位，抽測DeepSeek等5款中國大陸製「生成式AI語言模型」發現其所生成內容出現中共官宣、歷史偏差、資訊操弄等嚴重偏頗與不實資訊，並將使用者個資回傳至中企伺服器，提供中共特定政府部門運用，民眾須提高警覺，慎選並注意資料外洩。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 12 小時前
陸稀土戰沒完…下一張王牌「釔」出手！美3大產業恐爆斷供
在中國大陸收緊出口管制後，全球稀土元素「釔」（Yttrium）供應量迅速縮減，市場再度陷入稀土危機。這波短缺恐衝擊航空航太、能源設備與半導體等關鍵產業，不僅推高成本，也讓供應中斷的風險大幅攀升。中時財經即時 ・ 19 小時前
政大1科系將改名「資訊工程系」！內行人：分數會漲很多
隨著台灣科技業快速發展，高薪與職涯穩定等優勢讓理工科系備受青睞。被視為文組龍頭的政治大學近日公告，「資料科學系」將更名為「資訊工程系」，消息曝光後隨即引發討論，不少人甚至預期「改名後分數會漲很多」。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
民眾黨攻"4縣市"談藍白合? 黃國昌:持續保持善意
政治中心／綜合報導國民黨新主席鄭麗文上任半個月了，民眾黨主席黃國昌今天透露，兩人下禮拜就要見面，將全程公開，但2026真能藍白合嗎？黃國昌坦言兩黨有各自的提名作業，要合作要有相當善意。傳出國民黨只願讓新竹市和嘉義市，名嘴也不看好，因為鄭麗文的紅統路線，以及柯文哲、高虹安等人的官司都是變數。民視 ・ 5 小時前
花蓮洪災後拚復原 萬榮明利村單日清淤2000公噸 (圖)
颱風鳳凰外圍環流降雨致馬太鞍溪新生成3號堰塞湖溢流，造成馬太鞍溪2度溢淹萬榮鄉明利村、鳳林鎮長橋里。花蓮縣政府進行大規模清淤與廢棄物清除，單日清運泥沙、廢棄物共2200公噸，萬榮明利村清運量高達2000公噸。中央社 ・ 10 小時前
丁噹鐵肺開唱自揭人生低潮霸氣擊鼓 小巨蛋遇粉絲喊「下來！」下秒反轉
【緯來新聞網】歌手丁噹隔了十年再度站上小巨蛋舉辦《夜遊 A Night Tour》來到第二天，她先和緯來新聞網 ・ 5 小時前
吃薑母鴨暖身熱量恐破千大卡 營養師教5招降負擔
天氣逐漸變冷，許多民眾喜歡以薑母鴨進補暖身，不過營養師李宜樺提醒，一餐吃一份薑母鴨，可能攝取超過1000大卡的熱量，因此針對湯、鴨肉、其他配料和醬汁等方面給出建議，降低身體負擔。中天新聞網 ・ 15 小時前
成衣廠拓新客戶 儒鴻、廣越、振大環球明年營運看升
（中央社記者曾仁凱台北16日電）上市成衣廠儒鴻、廣越、振大環球上週密集召開法人說明會，普遍認為明年經濟仍充滿挑戰，但各公司積極鞏固開拓新客戶，對於明年公司營運成長有信心。中央社 ・ 14 小時前
光聖 匯兌利益助攻
光纖通訊大廠光聖（6442）近一周股價登上歷史新高1,045元後獲利回吐，14日股價下跌4.33％、收在995元，但周漲幅仍達12.05％，三大法人周買超達2,351張，買盤動能依舊強勁。工商時報 ・ 20 小時前
《金融》公股銀保單熱賣 多元商品夯
【時報-台北電】今年受到對等關稅衝擊，金融市場上下震盪劇烈。而在這當中，由於較不受金融市場動盪影響，公股銀的保險持續在震盪局勢中熱賣，銀行鎖定高保障、分紅保單等多元保險銷售，持續熱賣。 第一銀行指出，2025年全球國內外主要股市受惠人工智慧（AI）軟體需求強勁成長及硬體升級浪潮帶動下而穩步上揚，惟美國關稅議題、利率政策走向與地緣政治風險牽動市場情緒，因此，第四季在商品策略方面，將持續以穩健投資為主軸。 在保險方面，今年受惠於前三季壽險業調高了美元宣告利率，一銀聚焦高保障利變壽險為主，再搭配金流型利變壽險及分紅保單。 因應美國聯準會9月啟動降息，一銀第四季除持續推動較不受利率波動影響的分紅保單，提供客戶有機會參與保險公司經營分紅保單的盈餘作為防禦型配置的選擇外，並引進固定利率金流型保單以及結合壽險保障與特定傷病或癌症給付等商品，透過豐富商品線，提供客戶更多元保險規劃選擇。 合庫銀行指出，今年前三季保險理財，隨著退休理財及壽險保障需求增加，傳統型保單銷售表現亦見成長，如金流型及高保障型商品。 另外，合庫銀以滿足客戶穩定金流、資產增值及財富傳承等多元保險需求，保險手續費收入前三季較去年成長逾時報資訊 ・ 7 小時前
商討俄凍結資產援烏 范德賴恩會晤比利時總理
（中央社記者吳柏緯布魯塞爾15日專電）利用俄國遭凍結資產援助烏克蘭的議題近期在歐盟內部持續被討論，由於比利時仍堅持不同意見，相關計畫暫時擱置。歐盟執委會主席范德賴恩與比利時總理會晤，試圖打破僵局。中央社 ・ 1 天前
普發1萬看見民進黨的無恥！國民黨轟：沒最不要臉、只有更不要臉
普發1萬現金近日陸續入帳，先前不少民進黨委員跳出來反對，如今態度卻180度大轉彎。國民黨怒批普發一萬看見民進黨的無恥，昔稱「大撒幣」，今當「收割機」。國民黨更點名民進黨當時反對的人，「民進黨沒有最不要臉，只有更不要臉」。中天新聞網 ・ 1 天前
新北離奇車禍！機車騎士撞單車自行就醫倒地亡 高大成分析「死因」
即時中心／潘柏廷報導新北市新店區民族路昨（15）日發生一起離奇車禍案件！據了解，86歲劉姓男子騎單車，與22歲徐姓騎士發生碰撞倒下後，送往醫院急救不幸身亡；豈料，原先自行送醫的徐男，卻在看診時突然暈倒，經搶救後仍回天乏術。對此，法醫高大成今（16）日受訪分析，那一名22歲徐男會身亡應是蜘蛛網膜下腔出血。針對新北昨日上演的離奇車禍，高大成今日受訪認為，那一名22歲徐男會身亡應是蜘蛛網膜下腔出血，其實腦內出血達100c.c才會有症狀出現，在這之前是不會有感覺的，「自己車禍不要以為沒關係，只要你有噁心、不舒服、頭暈絕對有事情！」。同時，高大成更指出，對方一定頭部有受到撞擊，而顱內出血因出血量越來越大，使得出血速度也越來越快，便將腦壓向一邊，就會讓人意識不清。法醫高大成。（圖／民視新聞）因此，高大成也提醒，重大事件千萬不要急著和解，一定要經過2至4天再說；如果一直感到頭暈想吐，那就是很標準的顱內出血。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：快新聞／新北離奇車禍！機車騎士撞單車自行就醫倒地亡 高大成分析「死因」 更多民視新聞報導超車後失控！國1南崁段夜間車禍 先撞內側再衝外側護欄人設全毀！館長慘遭毀滅式爆料 董念台：早知他不是個咖台南善化啤酒廠外2機車互撞！65歲女騎士命危、1人意識不清民視影音 ・ 6 小時前
廟會誇張彩雲煙火釀空污 高雄環保局：最重可罰10萬
高雄市鳳山區一間廟宇舉辦廟會遶境，未申請行經前鎮區瑞北路，沿途燃放大量鞭炮，還誇張放起彩雲煙火，網路今曝光流傳，環保局今認定造成空氣污染，最重可開罰10萬元。鳳山區一間廟宇上周舉辦廟會遶境，跨轄前鎮區串聯廟宇逗熱鬧，卻未依規定申請遶境活動，行經前鎮區瑞北路等，封路施放大量鞭炮，產生大量濃煙，影響人車自由時報 ・ 13 小時前
供應瓶頸+泡沫化壓力！AI訂單暴增但台積電不急擴產 外媒曝原因
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導全球AI熱潮不斷升溫，帶動對高階晶片的需求急速飆升。輝達、OpenAI、博通（Broadcom）等科技巨頭紛紛下訂數千億美元的訂單...FTNN新聞網 ・ 9 小時前
陪伴力量大 照顧者偕長輩、社區夥伴漫步松柏嶺茶園
（中央社記者蕭博陽南投縣16日電）南投縣家庭照顧者關懷協會今天邀百名長輩、家庭照顧者與居民漫步名間鄉松柏嶺；協會表示，長者願走出家門、家屬相伴、社區熱情協作，眾人透過步行連結彼此，陪伴力量令人感動。中央社 ・ 8 小時前
美中科技脫鉤 中國新創企業海外融資比重7年驟降約4成
隨著美中緊張局勢加劇，《日經亞洲》今日（11/16）報導指出，中國新創企業正逐漸減少對海外創業投資的依賴，轉而更多地尋求地方政府融資，或對美中兩國的技術霸權競爭產生重大影響。太報 ・ 9 小時前
高雄人注意！7條路明日超長時間停水
高雄人注意！7條路明日超長時間停水EBC東森新聞 ・ 8 小時前
照顧兒童身心！賴清德宣布：衛福部將成立「兒童及家庭署」
總統賴清德上任後積極推動「健康台灣」國家願景，他今天（11/16）下午出席「健康台灣深耕論壇」時宣布，衛福部將成立「兒童及家庭署」，有兒童專責單位來照顧兒童身心健康發展。太報 ・ 6 小時前
台中龍井圖書館眼鏡蛇出沒 專業人員出動捕捉 (圖)
台中市龍井區龍井圖書館16日發生婦人遭蛇咬傷事件，農業局表示，獲報後立刻指派專業廠商到場處置，在館內捕獲30公分長的眼鏡蛇。中央社 ・ 5 小時前