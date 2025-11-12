內需萎靡 中國「雙11」購物節買氣平淡

中國今年的雙11購物節買氣仍低迷。電商平台京東並未公布總銷售額。路透社



中國年度網購盛事「雙11」落幕。儘管今年的促銷活動提早在10月初開跑，持續超過1個月，但買氣仍然不如往年。外媒形容這是一場氣氛「平淡」的雙11促銷戰。

路透社報導指出，受到中國經濟不振、內需仍委靡影響，不少電商平台過去一年推出多輪低價促銷活動，而今年的雙11購物節則是提早到10月初便開跑，然而仍無法像往年一樣成功引誘消費者打開荷包消費。

為十多個國際時尚與生活品牌在中國經營線上商店的功夫數據（Kung Fu Data）執行長加德納（Josh Gardner）形容：「『平淡』可以說是形容今年雙11買氣的貼切字眼。」

加德納還說，這場購物節中並不是所有商家都能搶到消費者青睞：「有些品牌表現得非常好，遠超於預期。但有一些則是很平淡，甚至比去年還糟一點。」

北京的一名家庭主婦向路透社表示，她在去年之前還會為每年的雙11做好購物規劃，但她今年已經不再熱衷了：「現在隨時要買東西都很方便，所以這次購物節，我沒有買什麼大件商品。」

去年的雙11促銷戰已是有史以來的最長折扣期，當年的總銷售金額達到1.44兆元人民幣。今年的數字尚未出爐。

路透社在報導中指出，過往各大電商平台都等不及在雙11一結束便公布好成績，銷售紀錄年年刷新。但包括阿里巴巴、京東等大型平台已經多年沒有公布雙11的總銷售額。

京東今天（11/12）公布最新的雙11交易數據顯示，下單用戶數增加4成、訂單增長近6成，但沒有公布總銷售額。

阿里巴巴旗下的天貓和淘寶平台則是將雙11活動延長至11.14，所以尚未公布今年的銷售數字。

