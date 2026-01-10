內鬥升溫！應曉薇再槓鍾小平 細數黑歷史：憑什麼代表國民黨？

即時中心／廖予瑄報導

國民黨內鬥持續延燒！台北市議員應曉薇近日在媒體群組發出長文，再度重砲抨擊同黨議員鍾小平，直指這並非「黨內互打」，而是攸關「黨內大是大非的堅持」，內容曝光後，也再度引發外界關注國民黨內部紛擾與路線之爭。

應曉薇細數過去鍾小平過往的爭議行徑，並痛批其政治立場反覆。她指出，鍾小平曾公開辱罵前國民黨主席連戰，甚至揚言要將其開除；也曾批評前總統馬英九；嘲諷前高雄市長、立法院長韓國瑜；在未獲提名時羞辱前黨主席吳敦義。應加碼指控，鍾在前立委林郁方參選立委時倒戈，並背叛、暗助他人，才會導致該選區的立委席次「拱手讓人」至今。

此外，應曉薇也質疑鍾小平在退黨後「百般巴結」民眾黨前主席柯文哲，試圖轉投白營，但最終被拒；因此鍾便透過所謂「同舟計畫」重返國民黨，更指其曾公開誣指藍營青工會提供名單給罷免民進黨立委吳沛憶的團隊，讓她忍不住怒轟，「像這樣子的人，憑什麼代表國民黨？」

話鋒一轉，應曉薇也點出選舉現實面，直指鍾小平在本屆選區議員應選8席中僅排名第7，反問「你不緊張嗎？」並提及鍾多次被指控侮辱、騷擾他黨女性；此外，鍾過去參選立委時，還曾接受民眾黨協助錄影站台，沒想到落選後卻反過來怒罵白營，甚至抹黑柯文哲，「你道歉了嗎？」

應曉薇提到，近期民眾黨已公開點名，將在選舉中讓鍾小平成為「平民」，「是咎由自取！」她痛批，鍾頻頻在親綠媒體放話，極盡抹黑、栽贓、誣蔑傷害國民黨，和綠營唱和，以破壞藍白合作、分裂團結，加劇在野分裂。因此應也在最後強調，以真心來說，最不團結的就是鍾，「再三警告你，選前不要放任何同黨同志黑函，我要保護所有參選人，壞事做絕了就是你，罄竹難書啊！」

