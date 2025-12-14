內鬥翻車！中國詐騙集團金流首腦遭同夥搶錢 報警後「自己被捕」

國際中心／游舒婷報導

一名涉嫌在韓國利用賭場兌換籌碼、替詐騙集團進行資金洗錢的30多歲中國籍男子，日前自稱遭人毆打、財物被搶而主動報警，結果警方感覺不對進行詳細調查，當場識破男子身分並將他逮捕。

中國男子報警自己遭搶劫，結果被警方識破詐團的身分。（示意圖／取自Pixabay）

韓媒《東亞日報》報導，警方指出，金浦機場警察隊於11日晚間8時10分左右，在金浦機場緊急逮捕31歲中國籍男子A某，他涉嫌違反《犯罪收益隱匿規制法》及詐欺罪，警方當場查扣疑似犯罪所得約8000萬韓元現金。

而這起案件的突破點，竟是來自A某本人的報案，報導還原當天情形，他在機場向警方表示，自己遭人毆打並被搶走金錢，警方依程序受理並進行詢問。不過，在檢視他的手機與隨身物品時，發現多筆可疑的中文對話紀錄與備忘錄內容，引起警方高度警覺。

警方認為，這起案件並不是單純的暴力案件，因此主動透過AI翻譯，即時分析手機內通訊內容，結果確認A某是詐騙集團的核心資金管理者，警方進一步比對後發現，A某正是京畿南部警察廳先前追查的詐欺犯。

調查顯示，A某持有合法外國人登錄證，頻繁進出韓國境內各地。他每週多次前往濟州等地的國內賭場，將詐騙得手的款項兌換成賭場籌碼，再轉換為現金，藉此掩飾資金來源、完成洗錢流程。警方也研判，當天與A某發生肢體衝突的所謂「加害者」，極可能是因金錢糾紛起爭執的同一詐騙組織成員，目前已男子帶回警局進一步調查。

