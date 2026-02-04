內鬥還沒結束！不爽徐榛蔚接班人勝出 葉耀輝提假處分要求暫停花蓮提名

記者陳思妤／台北報導

國民黨花蓮縣黨部日前宣布，要報請黨中央徵召被視為花蓮縣長徐榛蔚接班人的吉安鄉長游淑貞參選花蓮縣長，讓爭取提名的前花蓮市長葉耀輝、被排除在協調人選之外的孫文學校總校長辦公室主任何啟聖相當不滿。葉耀輝今（4）日在何啟聖的陪同下，前往台北地院聲請假處分，要黨中央暫停公告作業，回到公開、透明、可受檢驗的提名底線。

葉耀輝表示，今日向台北地方法院提出民事定暫時狀態假處分聲請，請求法院在提名程序爭議釐清前，命中國國民黨中央黨部暫時停止公告、發布或推動任何與花蓮縣長提名、徵召或候選人產生機制具實質連動關係之「選代表」作業資訊，並暫停相關程序行為。

葉耀輝主張，地方黨務主責者先前使其形成「115年5月左右辦理提名」之合理信賴，然其對外表態參選後，卻在未公告期程與規則、突襲式通知出席會議、且在其明確不同意列名之情況下，仍被強行納入短期民調並對外流通結果，致名譽、人格權與黨內公平競逐權受損。

葉耀輝強調，本案並非請法院介入政治勝負，而是請法院先保全「程序爭議可被救濟」的最低限度狀態，避免中央以後續程序製造不可回復之既成事實。他並已向中央常務委員會提出黨內申訴，要求中央成立專案調查小組，釐清公告、協調、民調決議形成與執行、內參外流等全流程，並澄清未經候選人明確同意且程序有重大瑕疵之民調，不得作為後續提名依據。

葉耀輝表示，「政黨內部競爭可以激烈，但規則不能扭曲；勝負可以輸，但程序不能假。」呼籲中央黨部回到公開、透明、可受檢驗的提名底線，以回復黨內民主與社會信賴。

