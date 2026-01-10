內鬥！應曉薇控「違停」喊聲援黃呂錦茹 鍾小平：隨便…去找北檢算帳啊

記者陳思妤／台北報導

國民黨台北市議員應曉薇頻頻帶著女兒應佳妤跑行程，外界猜測可能「代母出征」中正萬華議員選戰，而應曉薇9日又PO文說要聲援前國民黨北市黨部主委黃呂錦茹，還放上照片說是民眾給她的，指控同黨的市議員鍾小平違規停車、官威太大，更酸鍾小平「三進三出國民黨小瓶子」。對此，鍾小平今（10）日表示，沒什麼意見，網內互打偷拍來偷拍去何必呢？隨便她講啦，但冤有頭債有主，「去找北檢檢察長算帳啊」，又不是他羈押黃呂錦茹。

廣告 廣告

應曉薇昨天在社群平台表示，民眾遞上官威第一大的違停議員，向她舉報，她批評鍾小平，「你官威太大了吧！每位民意代表參加公祭都規矩停車，只有住木柵的你違規停車加擋住專車險象重生，你是個好民代嗎？」她還說，鍾小平專長就是對他人偷拍，偷錄影、按鈴申告，請交通大隊依法開罰鍾小平，「你再欺負黃呂主委試試看，全黨唾棄你」。

鍾小平今天出面受訪，他還原，當時是去公祭，助理在車上，然後他就下車，「就偷拍嘛，她拍嘛我也沒什麼意見」，反正為了黨內團結，國民黨主席鄭麗文剛上任，要多支持黨，要多團結愛護黨，團結都打不過民進黨了還網內互打，「偷拍來偷拍去何必呢？」

鍾小平更直指，覺得照片就是應曉薇的司機或助理拍的，但要檢舉的話，警察也沒在現場，不過這不是重點，這麼小的事情怎麼網內互打，「我也不回話，就由她去吧」。

媒體追問，怎麼看被應曉薇說是小瓶子，全黨唾棄，還說跟女兒都收到黑函？鍾小平無奈說，「隨便她講啦」，不必拿他當選舉對象，就被罵吧，自己酒量不好，難道要變大瓶子才厲害嗎，不必無的放矢，要拿出證據，這樣無的放矢他也無法回應，「盯上我幹嘛，妳選妳的我選我的」。

鍾小平也直言，提到黃呂錦茹這就是政治攻擊，如果認為黃呂錦茹被民進黨羈押，那冤有頭債有主，「就去找北檢檢察長算帳啊，跟我沒關係，不是我把她押起來」。

鍾小平也說，應曉薇是陸空齊發，陸軍就是帶著女兒跑行程，空軍就是發文，但里民會報時應曉薇就說了，年底不會缺席，不是自己選就是女兒選，「雖然她攻擊我，但也祝福她，妳或妳女兒選都順利」。媒體追問，但應曉薇說每屆參選都抹黑她，連女兒都被霸凌？鍾小平直呼，「那黑函拿出來看看…祝福她人生都順利嘿」。

更多三立新聞網報導

被造謠「傭兵才看錢打仗」！鍾佳濱曝原話嗆側翼：難怪被鍾小平酸沒出息

在說誰！？鍾小平送李四川菠菜：大力水手吃了能打敗「大海盜」

雙城論壇月底登場！蔣萬安批綠邊反交流邊要他談小紅書：雙標

批柯文哲玩把戲才進土城！鍾小平邀功：國民黨要頒獎狀給我

