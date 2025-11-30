內鬥？李有宜宣布退黨 民眾黨喊「尊重」：祝福早日完成學業

有意參選2026新北市第四選區市議員選舉的李有宜（中），30日宣布退出民眾黨，全力專注博士班學業，引發外界質疑「內鬥的味道」。（摘自李有宜臉書粉專）

原有意披民眾黨戰袍挑戰2026新北市第四選區（三重、蘆洲）市議員選舉的發言人李友宜，30日上午宣布退出民眾黨，並稱「全力專注博士班學業」，引發支持者質疑與內鬥有關。對此，民眾黨回應，尊重個人生涯規劃，祝福早日完成學業。

針對李有宜退黨，民眾黨30日上午表示，尊重其個人生涯規劃，感謝李有宜過去對民眾黨的付出以及與所有夥伴並肩作戰、共同基於以「民眾為本」為民服務，「民眾黨已在第一時間表達關心，祝福有宜早日完成學業」。

被視為「蔡派」的李有宜30日上午於臉書發文表示，「親愛的支持者與黨員朋友們，本人即日起辭去民眾黨發言人及財務監督委員職務，並退出民眾黨，全力專注博士班學業。期早日學成畢業，返回政壇為民服務，我們後會有期！」

由於李有宜原有意披民眾黨戰袍挑戰2026新北市第四選區（三重、蘆洲）市議員選舉，但民眾黨主席黃國昌同時派「金門小姐姐」周曉芸擔任其服務處三重蘆洲區主任，日前還掛上合照看板，造成民眾黨在該區出現「雙姝對決」，因此引發外界猜想與內鬥有關。

此外，同樣也跟蔡壁如友好的民眾黨創黨元老、「大媽老司機」朱蕙蓉分享李有宜退黨文章，並同樣宣布「親愛的支持網友們與民眾黨黨員們、以及不支持討厭大媽的網友們：即日起大媽我朱蕙蓉退出民眾黨。從此海闊天空，只支持值得支持的」。

