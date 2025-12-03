政治中心／綜合報導

今天網路瘋傳，我國軍情局人員，今年五月造訪荷蘭，與該國情報單位交流餐敘的照片，發文者點出六位成員的職稱軍階和姓氏，鉅細靡遺交代每天行程，還形容台灣向前宗主國卑躬屈膝，一起情蒐中國高科技人才，甚至砲轟軍情局長陳明華把軍情局變成魁儡，軍情局指控，這是中國的匈牙利僑社主導，但內容失真，與事實不符！

這是我國軍情局人員，今年五月造訪荷蘭，與荷蘭情報單位交流餐敘時，被偷拍下來的照片．還一一貼出，每一位軍情局人員的姓氏與英文名字，不只一張，還有第二張第三張，內文狂酸，軍情局一行人，維持高強度工作模式，觀光吃飯血拚！發文和照片，全都在網路上曝光！

立委（國）馬文君vs.國安局長蔡明彥：「包括行政人員，海外面談對象都一起暴露，這個顯然中共，想要針對台灣的商業情報系統，做一個反情報的攻擊，要盡速地來進行內部調查，到底是人安的問題，還是資安的問題。」





內鬥？網傳軍情人員訪荷 軍情局：中僑社主導 與事實不符

爆料文還秀出軍情局造訪荷蘭的日程表，包括好幾堂的交流課程，明白點出這趟任務就是相遠方案，不只今年5月造訪，11月荷蘭情治單位也有六人率團訪台，雙方就是要合作情蒐中國高科技人才。

立委（國）馬文君vs.國安局長蔡明彥：「荷蘭內部也多次公布反間諜報告，直接點名中國，在這個部分，中國情報單位在荷蘭的活動是非常頻繁的，在（台荷）交流這幾天過程當中，每天被記錄下來的也非常不堪，立刻啟動我們在網路上查找溯源的結果，跟委員報告，大概這次最早傳散的，是一個一次性的帳號。」





國安局長三言兩語帶過，軍情局則是發聲明，指出這是中國的匈牙利僑社主導，透過歐洲萬事達網，傳散我軍情局與友盟情蒐合作，內容失真，與事實不符！仔細看爆料文，甚至痛罵軍情局在陳明華局長掌控下，像魁儡一樣被政治操作牽著走，多次稱荷蘭是前宗主國，台灣像殖民地一樣卑躬屈膝等政治立場鮮明的字眼，字裡行間充滿濃濃怨恨，很難不聯想跟內鬥有關。





原文出處：內鬥？網傳軍情人員訪荷 軍情局：中僑社主導 與事實不符

