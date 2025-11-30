內鬥？與黃國昌四大金釵搶攻議員才退黨 李有宜：黨內事務不便多做評論

記者詹宜庭／台北報導

民眾黨發言人李有宜今（30日）辭去發言人等職並退黨，但有消息傳出，這與民眾黨主席黃國昌旗下的「四大金釵」三蘆主任周曉芸有意參選2026議員有關，內鬥意味十足。對此，李有宜下午受訪表示，自己是需要心無旁鶩地專注在學業上，才決定暫時退出民眾黨，「對於民眾黨內的事務不便多做評論，但未來不排除任何可能性，希望大家能給所有有意參選的人一些空間與機會，相信大家都會選得非常漂亮。」

李有宜表示，因為她這個人若要從事學術研究，需要全心全意、百分之百投入在學術上，希望能夠心無旁鶩，因此才會選擇退出黨務與黨職。她非常感謝三重、蘆洲，以及當時立委選舉期間，五股的朋友們對她的支持。目前自己在能力上仍有許多不足之處，需要儘快回到學校完成博士學位，因此希望大家能等等她，未來也許還會再相見。

媒體追問「剛剛說後會有期，代表2026年還是有機會投入選戰？」李有宜則回應，自己不排除任何可能性，但現階段所有的焦點都會放在學術上。她在2021年入學，至今已經四年，而博士班的修業年限為七年，現在相當擔心若論文無法完成，可能拿不到學位。

媒體又問「若有機會回歸選舉，會希望有公平初選嗎？未來是否有可能加入藍營參加選舉？」李有宜則說，這是她深思熟慮後所做的決定，自己現在已經不是黨員，對於民眾黨內的事務不便多做評論，未來不排除任何可能性，但現階段她還不想想太多，會先專注在學業上。她也透露，今天黨中央，包括秘書長等許多前輩長官都有特別致電慰留，但她也向大家表明，她需要心無旁鶩地專注在學業上，因此才決定暫時退出民眾黨。

另針對有支持者認為，李有宜辭職與黃國昌力挺三重蘆洲區主任周曉芸參選明年議員有關，李有宜則強調，她非常感謝民眾黨這幾年來的栽培，以及所有小草和三重、蘆洲、五股選民對她的支持，希望大家能給所有有意參選的人一些空間與機會，相信大家都會選得非常漂亮。此外，對於民眾黨創黨元老「大媽老司機」朱蕙蓉轉發貼文並跟進退黨一事，李有宜則說，入黨或退黨都是個人的選擇，也很感謝這段時間各界人士對她努力的肯定，「誰想入黨或退黨，我不便干涉」。

