內鬨？黃偉哲無奈宣布營養午餐免費 林俊憲補刀「我最早提」

台南市長黃偉哲於今（9）日宣布，自115學年度起，也就是今年9月1日開始，全市公立國中小學生的營養午餐將全面免費。此政策預計將使約14.2萬名學生受益，市府年度預算將增加約16億元。此舉是在台北市長蔣萬安宣布相關政策後，多個縣市跟進的浪潮之一，而民進黨立委林俊憲則表示，他才是最早提出此政見的人。

林俊憲稱是他最早提出營養午餐免費。（圖／林俊憲臉書）

黃偉哲的決策引發關注，因其在宣布前一日才以「北炫富南痛苦」來形容台北市的政策，未料隔天下午即宣布台南跟進。宣布政策的同時，黃偉哲也將矛頭指向蔣萬安，質疑其在選前宣布無差別免費營養午餐的動機，並呼籲大眾思考其「到底所求何事」。

對於台南市的決定，民進黨立委林俊憲表示歡迎，並強調自己是去年10月最早提出公立國中小營養午餐免費政策的政治人物。他認為，現在許多縣市紛紛跟進，代表此政見獲得廣泛認同，並樂見「好的政策大家來學習，一起來推動」，認為這對學生及家長而言絕對是好事。

台南市長黃偉哲。（圖／中天新聞）

林俊憲進一步說明，台南市絕對有資格且負擔得起此項政策。他指出，台南的營養午餐政策向來辦得最好，成本管控得宜，且高達94%的午餐由學校自有廚房供應。他對比，許多縣市依賴外訂便當，不僅成本較高，烹煮方式也令人不放心。他相信此政策能實質幫助年輕父母，並預期未來會有更多縣市響應他的主張。

