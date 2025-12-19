內鬨！ 5大法官判憲訴法違憲 另3人轟「無效」

憲法法庭判決記者會。（圖／TVBS）

憲法法庭今日（19日）宣告在野黨合力通過的《憲法訴訟法》修正案因立法程序存在重大瑕疵而違憲。這項判決讓停擺一年多、僅存8名大法官的憲法法庭得以復活，但同時引發憲政爭議，其中3名大法官拒絕參與評議，並公開質疑5名大法官所做出的判決缺乏合法性。此案件不僅涉及立法程序正當性問題，更凸顯了目前憲法法庭內部分歧，可能引發另一種憲政危機。

憲法法庭判決記者會。（圖／TVBS）

憲法法庭在今年首例判決中，明確指出去年12月國民黨與民眾黨合力通過的《憲法訴訟法》修正案違背憲法正當立法程序，具有明顯重大瑕疵。憲法法庭書記廳廳長許碧惠表示，該立法程序明顯不符合公開透明原則，翁曉玲委員會提出的修正案與三讀內容完全不同，且難以期待立法委員能就此臨時提出的複雜提案表達實質意見，不符合討論原則。

憲法法庭書記廳廳長許碧惠。（圖／TVBS）

該修正案原規定大法官總額15人，參與評議人數不得低於10人，同意違憲宣告的大法官人數不得低於9人。現在因判決違憲，修法無效，讓停擺一年多的8名大法官組成的憲法法庭得以復活。許碧惠進一步指出，修正案中要求大法官出缺時，總統應於2個月內補足提名的條款，已逾越憲法職權，立法院不得以法律強制規定總統應於一定期間內履行此憲法義務。

然而，此次憲法法庭判決也引發內部分歧。5位大法官署名公布的判決遭到蔡宗珍等3位拒絕參與評議的大法官強烈反對。這3位大法官提出一份不同意該判決的公開法律意見書，指憲法法庭未依法合法組成，欠缺作成判決的審判權限，並就該判決的合法性提出嚴正質疑。

司法院發言人吳定亞。（圖／TVBS）

對此爭議，許碧惠解釋，雖然判決人數較三分之二的門檻只少一人，但以現有大法官總額過半數，即5人參與評議或同意為判決，仍具有其正當性。憲法法庭雖然復活可以加速處理爭議釋憲案，但本應由15人做出合議的憲法法庭，在這5名大法官的釋憲下，恐怕也引發另一種憲政危機。

