內鬼就在你身邊！馬杜洛遭童年摯友背叛 親手打開美軍行動大門

臨時政府內部流傳一句話：「我們不是敗給了美國，而是敗給了身邊的內鬼。」經多方調查，矛頭最終指向馬杜洛最信任的貼身衛隊指揮官、少將哈維爾·馬爾卡諾·塔瓦塔。 圖:翻攝自環球人物雜誌

[Newtalk新聞] 委內瑞拉總統馬杜洛夫婦日前遭美軍突襲控制，引發國際關注。《英國廣播公司》（BBC）報導指出，臨時政府內部流傳一句話：「我們不是敗給了美國，而是敗給了身邊的內鬼。」經多方調查，矛頭最終指向馬杜洛最信任的貼身衛隊指揮官、少將哈維爾·馬爾卡諾·塔瓦塔。

根據西班牙《國家報》引述哥倫比亞情報部門資料，塔瓦塔提前向美國提供了馬杜洛夫婦休息寓所的確切座標，並指出由古巴與委內瑞拉共同建構的總統安保體系中的安全漏洞。在 3 日美軍突襲關鍵時刻，塔瓦塔授意相關部門關閉加拉加斯防空預警及電子屏蔽系統，使美軍得以「精準、順利」完成行動，幾乎未遇有效抵抗。

塔瓦塔提前向美國提供了馬杜洛夫婦休息寓所的確切座標，並指出由古巴與委內瑞拉共同建構的總統安保體系中的安全漏洞。 圖:翻攝自環球人物雜誌

報導稱，塔瓦塔的背叛動機疑與美國懸賞 5,000 萬美元賞金有關，但最終他並未如願領取。事發前數週，委國情報部門已偵測塔瓦塔與外國情報機構的加密通訊，但未能及時逮捕。6 日，總統府前爆發「原因不明槍戰」，塔瓦塔隨後因涉嫌叛國在國民議會大廳被捕入獄。

值得注意的是，塔瓦塔與馬杜洛是童年摯友。1969 年出生的塔瓦塔比馬杜洛小 7 歲，兩人在加拉加斯工人社區一同長大。成年後，他進入委內瑞拉軍事學院，畢業後成為軍官。馬杜洛執政期間，塔瓦塔逐步晉升，2024 年 10 月被任命為總統榮譽衛隊指揮官與軍事反情報總局局長，掌握總統保衛及軍中情報網路，成為軍中核心人物。

塔瓦塔與馬杜洛是童年摯友。 圖：翻攝自 X @NSTRIKE01

《邁阿密先驅報》指出，塔瓦塔領導的總統榮譽衛隊已擴編為師級，包含特種部隊營、無人機營及民兵單位，火力足以在政變發生時擊敗首都地區常規旅。同時，塔瓦塔掌握的情報網路可清除軍隊內外威脅。然而，正是馬杜洛對塔瓦塔的完全信任，使美軍得以從內部瓦解國家防禦體系。

塔瓦塔被捕後，委內瑞拉代總統羅德里格斯迅速任命以強硬著稱的洛佩斯接替其職務。羅德里格斯表示：「在這場必要的過渡中，過去的陰影（塔瓦塔）沒有容身之地。」分析認為，此舉旨在警告潛在不忠者，維持軍隊穩定，防止內部進一步分裂。截至目前，至少 14 名與塔瓦塔相關的高階軍官已從公眾視野中消失。

羅德里格斯同時啟動與美國的外交談判，強調「真正的全國團結」與內部統一的重要性。國際分析指出，委內瑞拉石油資源仍是美國及全球能源市場關注焦點。遼寧大學美國與東亞研究院院長呂超表示：「從國際形勢及委內瑞拉局勢來看，其石油成了燙手山芋，美國石油巨頭多半不願接盤，可能成為負資產。」

