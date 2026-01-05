內鬼案新進展！台積電又1工程師起訴 否認犯罪！求刑8年8月
記者楊佩琪／台北報導
台灣高等檢察署偵辦台積電內鬼案，日前起訴前台積電工程師陳力銘、吳秉駿及弋一平3人。進一步追查發現，台積電另名陳姓工程師亦涉案，東京威力科創另名盧姓行銷主管也涉嫌湮滅證據，5日依國家安全法擅自重製台積電國家核心關鍵技術營業秘密罪、刑法滅證罪，追加起訴陳力銘及陳姓工程師、盧姓主管，分別求處7年、8年8月、1年有期徒刑。對東京威力科創則求處罰金2500萬元。
檢調追查，為釐清東京威力科創是否符合國安法「盡力為防止行為」之要件，發現該公司雲端硬碟內，竟還存有台積電國家核心關鍵技術項次19，即「14奈米以下製程之IC製造技術及其關鍵氣體、化學品及設備技術」等營業秘密資料。因此於2025年11月10日，指揮調查局新竹市調查站發動搜索，並約談陳姓工程師，訊後向法院聲請羈押禁見獲准。
陳力銘則於偵查中，經提示相關證據後即主動坦承犯行，並供出共犯陳姓工程師，因此求處7年有期徒刑，如審理中法院認其符合國家安全法減輕其刑之規定，請依法減刑。至於陳姓工程師犯後迄今未完全坦認犯行，態度欠佳，起訴求處有期徒刑8年8月。
東京威力科創盧姓行銷主管則是在知悉陳力銘被台積電發覺犯行後，為圖卸責，刪除陳力銘上傳的相關檔案，足認有妨害刑事案件調查之犯行，且犯後仍否認，因此起訴求處有期徒刑1年。東京威力科創公司因於全案查證過程中，均能依檢察官要求提供相關事證，配合調查，依法求處罰金2500萬元。
