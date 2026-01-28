內鬼竊50片電路板損失1.2億元 京元電發重訊

京元電。資料照



上市公司京元電子（2449）竹南廠發生資產遭竊！一名20年資歷的資深工程師疑欠下鉅額賭債，起了歹念，把50餘片用來測試IC的電路板、光纖線等設備私自帶出變賣，京元電子初估損失高達1.2億元，嫌犯被捕後坦承犯行，苗栗地檢以5萬元交保候傳。對此，京元電28日發布重大訊息，聲明對於任何侵害公司資產之不法行為，絕不寬貸。

重訊內容

(1)本案係由本公司主動發覺測試電路板之登錄系統數據異常，隨即啟動內部專案調查，並透過調閱監控影像與盤點作業，迅速查獲嫌疑人員。本公司第一時間主動向司法機關通報並報案，全程積極配合檢警之偵辦工作。

廣告 廣告

(2)經本公司與司法機關協力追查，目前相關被竊之損失物品已成功取回逾八成。針對尚未返還之資產，本公司已啟動法律救濟程序，目前已與部分被告達成和解並接受相關金錢賠償。

(3)對公司整體營運及客戶服務並無影響，對本公司財務業務亦無重大影響。

調查指出，任職京元電子超過20年張姓工程師，在設備工程部擔任高級工程師，主要負責產線測試。去（2025）年6月廠方在進行內部管理時，發現新進電路板的系統登錄出現異常，隨即啟動全面設備盤點，調閱廠區監視器畫面釐清。

公司比對後發現，張男數次被拍到在無塵室內行跡可疑，他用塑膠袋把不明物品包裹後私自帶出公司。確認後，張男攜出物品就是公司列管的測試用電路板後，廠方也立刻通報總公司，同時也立即報案。

檢警深入追查，發現張男沉迷線上博弈，財務黑洞擴大而心生歹念。初步統計，京元電子損失高達新台幣1.2億元。

更多太報報導

信義威秀空橋14分鐘活春宮！女裸下身「3姿勢開戰小鮮肉」代價曝

車銀優收入估賺破千億 家族企業現況曝！涉逃稅最重下場「恐無期徒刑」

馬祖大橋「經費390多億、每天幾百人用」 張景森轟：已超越史詩級荒謬