內鬼竊50片電路板損失1.2億 京元電聲明逾8成已追回

半導體測試大廠京元電子發生內部偷竊案。（本刊資料照）

半導體測試大廠京元電子（2449）竹南廠出現內部偷竊案，47歲張姓男工程師涉將50餘片用來測試IC的電路板、光纖線等設備，偷出廠區變賣，導致京元電損失約1.2億元。對此，京元電發布重大訊息，並聲明對於任何侵害公司資產之不法行為，絕不寬貸。

京元電竹南廠廠區主管去年6月主動報案，全案由苗栗地檢署以竊盜等罪嫌偵辦中。據了解，張男在京元電擔任工程師20多年，負責IC測試，案發後遭開除離職。

對此，京元電今（28）日發布重大訊息，並聲明對於任何侵害公司資產之不法行為，絕不寬貸，將持續捍衛公司及股東之合法權益。

京元電表示，本案由公司主動發覺測試電路板之登錄系統數據異常，隨即啟動內部專案調查，並透過調閱監控影像與盤點作業，迅速查獲嫌疑人員。

京元電第一時間主動向司法機關通報並報案，全程積極配合檢警之偵辦工作，目前相關被竊之損失物品已成功取回逾8成。針對尚未返還之資產，公司已啟動法律救濟程序，目前已與部分被告達成和解並接受相關金錢賠償。

京元電強調，案件對公司整體營運及客戶服務並無影響，對公司財務、業務亦無重大影響。

