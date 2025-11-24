內鬼被抓了！央廣官網遭駭入掛五星旗 工程師等3人被求重刑

[FTNN新聞網]社會中心／綜合報導

中央廣播電台日前受到惡意駭入，首頁被多次換上五星旗圖樣，後在北檢指揮下查出兇手為央廣的內鬼3人，包含工程師吳政勳、主管岳昭莒以及廠商黃富琳，且在交保後還企圖在國慶日故技重施，北檢已在今（24）日依妨害電腦使用罪起訴吳並求刑3年，岳也因縱容鼓勵遭求刑2年6月，黃則獲請處從重量刑。

入侵央廣官網放上五星旗的內鬼工程師等3人今（24）日遭正式起訴。（圖／翻攝畫面）

今年9月11日，央廣被發現駭客入侵，首頁遭置入五星旗圖片，而北檢接獲通報後立即展開偵辦，並在9月26日發動搜索，10月9日又進行二次搜索，並將三人拘提到案。北檢起訴書顯示，央廣為一級國家基礎設施，三人行為有挑起兩岸對立的危險性，選在國慶日執行攻擊更具備高度象徵意義，嚴重程度遠非一般刑事犯罪，故請法院依涉嫌背信、妨害電腦使用罪分別判處吳、岳3年及2年6月，另對黃從重量刑。

吳政勳今年5月才進入央廣網路媒體組擔任工程師，負責官網維護及資訊安全相關事務，岳昭莒則為該組組長，而黃富琳曾是央廣Cloudflare系統合作廠商及風雲創公司職員，後在海云智慧雲端公司擔任業務處長。

起訴書指出，吳在8月20日第一次用央廣配發帳密登入並埋下錯誤參數，之後多次登入，將網頁換成公會函文、書籍《反攻大陸與台灣 中華民國統一的構想與挫折》封面、中華人民共和國旗等圖，嚴重影響官網運作。而每次行動前，吳都會通知岳，同時將最高權限帳號提供給黃，由對方於事後刪除吳破壞官網的紀錄，以消除自己的攻擊行為，吳更涉嫌流出官網原始程式碼，犯行重大。

