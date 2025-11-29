全世界只有台灣有！我國常用1小物「竟是外國人眼裡明星商品」 狂問哪裡買網笑：拿來國民外交

「杯套」才是台灣最強發明？台灣人必備的杯套，在國外竟受到驚呼。（示意圖/讀者提供）

台灣人日常再普通不過的「杯套」，竟然在歐洲引起暴動！有網友分享，他在歐洲拿出杯套時，路人眼睛瞬間亮到像開大燈，一排人衝上來問「這在哪裡買？」各國網友更紛紛認證：「全世界只有台灣人在用杯套！」台灣小物再度稱霸國際，這次不是珍奶，而是杯套霸氣出線。

去一趟歐洲才知道，原來台灣人手上的「杯套」堪比神兵利器。一名網友在Threads分享，他在歐洲旅行時習慣性地拿出杯套，沒想到立刻引發路人震撼圍觀——外國人眼睛發亮、興奮問：「這要去哪裡買？」

原PO才恍然大悟，原來世界上只有台灣人在用杯套！台灣人日常小物，在歐洲竟罕見到像神器。其他網友也笑著認證，台灣人就是「杯套民族」：「因為只有台灣人三不五時喝手搖飲」「跟他說台灣人平均一個人至少 10 個杯套」「下個月去德國耶誕市集，我要帶一整包去當國民外交」「外國人一看到杯套：哇～這太方便了吧！」還有人補充另一個台灣人專屬特徵「伸縮證件套」。

到哪都被認出：杯套＝台灣人名片

不少網友分享親身經驗：「在日本逛服飾店，一進去店員就問我是不是台灣人？我問店員怎麼知道的，她說：只有台灣人會提這種杯袋」「我去年去峇里島的星巴克，拿台灣出的單杯提袋出來，店員又驚又喜」「我在美國玩的時候也是，我拿著杯套，套著我的咖啡在路上走，一個美國媽媽衝過來問我這在哪裡買的」

杯套是台灣人最強國際外交道具？

從歐洲、亞洲一路到美國，杯套不只方便、實用，更意外替台灣人做起國民外交。就有網友打趣說：「知道怎麼在歐洲自由行賺外快了，賣杯套。」

