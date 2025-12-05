全世界最受歡迎的手機是哪10支？第三季手機戰況揭曉

手機示意圖。（圖／下載自Pixabay）

全世界最受歡迎的手機是哪10支？市調機構Counterpoint表示，第三季iPhone 16是全球最暢銷的手機、市佔率達4％，iPhone 16系列5款產品中，更有4款包辦第三季全球銷量前四名，甚至銷售期在第三季只有短短12天還缺貨的iPhone 17 Pro Max，也有第十名的佳績，而三星入榜的手機有5款，則都是中、低價位的Galaxy A系列。

根據Counterpoint資料顯示，三星與蘋果各自分食第三季全球手機銷售榜單前十名的五個席次，合計貢獻該季全球智慧手機總銷量20％。其中，蘋果iPhone 16不僅高居榜首，iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max、iPhone 16e也分居第二至第四名，可以說iPhone 16系列中，僅有iPhone 16 Plus銷量沒有擠入前十名。

Counterpoint表示，iPhone 16以4%的出貨量市佔領先市場，連續第三季蟬聯冠軍。而蘋果新機受惠於大規模換機潮，整體表現明顯優於前代，iPhone 17 Pro Max第三季銷售量也因此擠入第10名，並在9月當月成為全球最暢銷機型，即使季末供貨有限，仍表現亮眼。去年第三季蘋果iPhone 16新機沒有任何一款擠入暢銷排行榜前十大。

而三星在第三季擠入全球銷量前十大的機種，都是價位帶涵蓋低價至中高價的Galaxy A之中，偏向中價與低價的產品，包括Galaxy A16 5G、Galaxy A06、Galaxy A36與Galaxy A56，而三星在第三季上市後造成熱銷的左右折疊機Fold 7，並沒有入榜，今年上半年的旗艦機種Galaxy S系列也沒有一支進入第三季暢銷榜中。

Counterpoint表示，三星A系列各機型在市佔率表現相近，成功觸及不同市場族群，其中Galaxy A16 5G是第三季全球最暢銷的Android手機，其排名較前代上升一位，並超越同系列的4G版本，Galaxy A36與A56因導入三星AI技術「Awesome Intelligence」，包括「Best Face」、「Nightography」，以及更快的充電與更長的軟體支援，使其銷量優於前代。

Counterpoint分析師Harshit Rastogi表示，隨著生成式 AI功能在中階市場普及，中價位智慧手機在全球暢銷榜的存在感預計將持續強勢，這些技術提升讓中階產品更具競爭力，為消費者帶來更高價值，並逐步縮小與旗艦機型的使用體驗差距。



