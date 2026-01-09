全世界最大姆明(Moomin)現身話題爆棚

全世界最大的「巨型姆明」。（記者徐義雄攝）

記者徐義雄／台中報導

二0二六中台灣燈會與Rights and Brands Asia（RBA）旗下國際知名IP、經典長紅80年的「姆明一族」跨界合作，結合”Moving on” 的諧音與姆明角色形象，以「幸福蜜馬 台中MOOMIN ON」為主題，攜手打造一場分享愛與和平的幸福燈會。首波在市民廣場亮相的「巨型姆明」，不只是「全台最高」的氣偶，還是「全世界最大」的姆明，加上「全台最大」三D裸視螢幕輪播著「姆明一族」的趣味互動宣傳片，初登場在各大網路社群引起熱烈討論。

觀旅局長陳美秀說，中台灣燈會與全球人氣IP姆明跨界合作，二月十五日（小年夜）至三月三日（元宵節）在台中市中央公園登場。

姆明一族跨世代、跨國度的角色魅力，前期宣傳創新延伸到台中知名地標及交通場站，首波現身的是在台中市民廣場野餐的「巨型姆明」，亮相不到一週，以高達二十一公尺的萌樣席捲全台。

市府在「巨型姆明」身上藏了一個彩蛋，來到市民廣場現場往姆明手指的方向看，「全台最大」的三D裸視螢幕正熱播著「姆明一族」喝咖啡、吹泡泡、跳出框外等超逼真的沉浸式互動宣傳片。

姆明三D裸視動畫即日起至一月三十一日限時登場。

觀旅局補充，營造「台中全城MOOMIN ON」的幸福氛圍，即日起至中台灣燈會開幕前，許多地方都將看見姆明一族賣萌，市民廣場享受野餐時光的「巨型姆明」，高鐵台中站、台中火車站、台中陽明市政大樓、各區公所都有姆明和親友的特色裝置亮相，台中公園、台中國際會展中心、東區協園好宅、台中捷運、中央球場將有姆明的可愛身影陸續現身。