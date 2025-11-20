全世界最知名的泥火山奇景Top 4！最大泥火山群、地獄之門、超級火山傑作、天然露天泥漿浴池⋯
日前鳳凰颱風來襲，登陸前不僅帶來大量雨勢，同時也造成屏東縣萬丹鄉的泥火山噴發。泥火山是一種地下壓力迫使地下液體或氣體，從地層裂縫噴出地表後形成的特殊地形，它通常以泥漿的型態出現，大多伴隨天然氣，因此可能含有可燃性的甲烷。另外還有一種泥火山，則和水蒸氣有關，地下水在地熱的作用下變成水蒸氣後，帶著泥漿噴出地表而成。與火山不同的是，它噴發的通常是溫度穩定的泥漿而不是高溫岩漿，而且它是泥層、水和氣體因為地下壓力產生的結果，並非地殼深處的岩漿活動產生。儘管世界各地都有泥火山分布，不過為數不多，讓我們一起來看看除了台灣以外，還有哪裡是欣賞這項地理奇景的勝地？
【世界各地泥火山奇景推薦Top 4】
＊亞塞拜然・戈布斯坦岩石藝術文化景觀
＊羅馬尼亞・布澤烏縣泥火山保護區
＊美國・黃石公園泥火山景區
＊哥倫比亞・埃爾托圖莫泥火山
＊亞塞拜然・戈布斯坦岩石藝術文化景觀
坐落於高加索山脈的南方、東歐與西亞的交界處，橫跨亞洲與歐洲的亞塞拜然（Azerbaijan），名稱來自於古波斯語的「火的土地」，其中「亞塞」（Azer）的意思就是「火」。大約在2,000多年前，當地地面噴發的火焰，誕生了人們對自然力量的崇敬，也孕育出全世界最古老宗教之一的拜火教。
位於亞塞拜然東部的阿普歇倫半島（Abşeron yarımadası），是大高加索山脈的延伸，探入裏海（Caspian Sea）60公里。在全世界1,000多座泥火山中，這片沿海地帶就擁有400座，可說是全世界泥火山最多的地方！儘管它們大多數屬於休眠狀態，不仍會不定時噴發，坐落半島南岸的首都巴庫（Bakı），附近就能欣賞到這樣的自然現象。
當中最知名的莫過於戈布斯坦岩石藝術文化景觀（Gobustan State Historical and Cultural Reserve），距離巴庫西南方約70公里的它，出現在戈布斯坦鎮西邊，為了保護境內的史前岩畫和泥火山，亞塞拜然設立了國家級保護區，2007年時它更以岩畫文化景觀名列世界遺產。占地537公頃的土地上，多達6,000幅歷史回溯到5,000~20,000年前的岩畫，描繪了人物、動物、戰爭、鬥牛、舞蹈、駱駝商隊以及太陽和星星等圖案。
泥火山是這座保護區的另一大亮點，一座座迷你版的小火山，伴隨著泥漿冒出地表的聲音，有些還能看到火山口。由於泥漿富含礦物質，對皮膚和關節疾病具有療效，喜歡冒險的遊客會在現場體驗泥漿浴，你也可以試試將手放進泥漿裡，感受一下它常溫、黏稠且獨特的質地。
亞塞拜然政府2021年起對當地的泥火山旅遊進行開發，2024年落成的泥火山旅遊綜合設施（Mud Volcanoes Tourism Complex），擁有包括四輪摩托車道、步道、高空滑索、觀景塔、療養浴池和紀念品店等，其中還有展出各地動物骨骼標本的自然史展覽館，以及陳列80種該國礦物的礦物展覽館。另外，一條20公里長的道路連接起戈布斯坦保護區，以及Gilinj 泥火山和周遭火山，形成一個泥火山旅遊群！
＊羅馬尼亞・布澤烏縣泥火山保護區
羅馬尼亞東南部布澤烏縣（Judeţul Buzău）的斯科爾茨瓦薩鄉（Comuna Scorțoasa）和貝爾卡鄉（Comuna Berca）之間，分布著一座泥火山保護區，占地30公頃的它，隱藏於東喀爾巴阡山脈布澤烏山脈的後方，它在1924年被宣布為自然保護區，並且在2022年成為聯合國教科文組織世界地質公園之一。
由於泥火山在歐洲相當罕見，因此它成為羅馬尼亞的知名景點。泥火山幾近灰白的色調，與土壤鹹度很高有關，很少植物能夠在此生長，也因此泥火山四周幾乎寸草不生，彷彿月球表面般荒蕪的景象，形成了非常奇特的地貌，而它同時也是一處地質與植物保護區。
天然氣從地下3,000公尺處的地殼噴發，途中穿過地下黏土層和水層，並將它們一同往上推擠，最後在火山口變成溢出的泥漿和湧現的氣泡，當這些泥漿凝固後，在地表形成了類似火山的圓錐體。儘管看起來彷彿沸騰般翻滾著液體和氣泡，但是來自地殼而非地幔的泥火山，噴發溫度並不高，有時甚至摸起來還有點涼涼的感覺，因此又被稱為「涼火山」。
根據泥漿成分不同，可以分為含水量較低的小圓錐體，主要旅遊景點有又稱為「大泥火山」的帕克萊萊・馬里（Paclele Mari）和「小泥火山」的帕克萊萊・ 米奇（Paclele Mici），以及含水量較高的沸騰泥漿湖火山，代表景點包括貝丘泥火山（Beciu Mud Volcanoses）和當地人稱為「地獄之門」的貝爾卡泥火山（Berca Mud volcanoes）。
泥火山獨特的地理現象隨時都可能發生變化，新泥火山的誕生、舊泥火山的消失⋯⋯也因此每次拜訪可能都會看到不同的風景。此外為了怕破壞當地生態，有些泥殼可能尚未完全凝固或永遠不會凝固，因此只有在晴天時才能造訪。首都布加勒斯特（Bucharest）提供一日遊行程，長約４小時的行程中，可以探訪上面提到的四處泥火山。
＊美國・黃石公園泥火山景區
大部分位於懷厄明州的黃石國家公園（Yellowstone National Park），不只是美國、更是全世界第一座國家公園，成立於1872年、面積將近9,000平方公里，其中錯落著湖泊、河流、山脈與峽谷等地形，並且以豐富的野生動植物聞名，地熱資源更是它最大的特色，今日國家公園所在的黃石高原（Yellowstone Plataeu），便是由三次超級火山噴發而成。
最後一次發生於64萬年前的熔岩溪火山噴發（Lava Creek Eruption），誕生了今日的黃石火山（Yellowstone Caldera），這座北美最大且仍活躍的超級火山，聚集了全世界半數的地熱資源，黃石公園內的許多知名景點都出自它的手筆，其中最具代表性的，莫過約90分鐘就噴發出高32~56公尺水柱的老忠實間歇泉（Old Faithful Geyser）。
另一大景點還有全世界第三大的大稜鏡溫泉（Grand Prismatic Spring），每分鐘湧出2,000公升、高達85℃的滾燙泉水，而它最迷人的地方是隨季節變換顏色的湖面，因此又被稱為「彩虹溫泉」。黃石公園的地熱還造就了泥火山景區（Mud Volcano Area），就位於黃石河附近、黃石火山中心黃石湖（Yellowstone Lake）的北部。
泥火山景區環繞著一條長約1公里的步道，沿途不時可以看見冒出泥漿的泥火山、吹著泡泡的泥漿池、噴著水蒸氣的噴氣孔等，形成非常特別的景觀。無論是泥漿水上瀰漫蒸騰水氣的「泥鍋」（Mud Cauldron）、發出油鍋炸物般嘶嘶聲的嘶嘶盆地（Sizzling Basin），還是不斷冒著煙伴隨沸騰泥水的攪拌鍋（Churning Cauldron）⋯⋯命名都相當巧妙。
「黑龍鍋」（Black Dragon Cauldron）是1948年才出現的「新」泥火山，這座泥漿池噴發時將周邊的樹木連根拔起，讓原本的斜坡森林變成了今日煙霧裊裊的模樣，過去數十年間曾噴發3~6公尺的黑泥。因為噴氣孔長得像灰熊腳印，也有一說是它噴氣時偶爾發出的隆隆聲類似灰熊的叫聲，因此而得名的「灰熊噴氣孔」（Grizzly Fumarole），乾旱時是噴氣孔，然而雨量多時它又搖身一變成為一座泥漿池！
＊哥倫比亞・埃爾托圖莫泥火山
哥倫比亞北部加勒比海沿岸的玻利瓦省（Bolívar），以海港城市卡塔赫納（Cartagena）為首府，這座城市因西班牙殖民地城牆與堡壘，被聯合國教科文組織收錄為世界遺產，吸引許多遊客造訪。而與它相距約45公里的聖卡塔利娜（Santa Catalina）雖然只是座小鎮，卻因為埃爾托圖莫泥火山（Volcán de Lodo El Totumo）成為旅遊勝地，其中許多遊客正是來自卡塔赫納。
這座活泥火山海拔高度接近海平面，是一座突起約15公尺高的泥火山丘，同時也是哥倫比亞最小的「火山」。根據當地傳說，它曾經噴發出火焰、熔岩與火山灰，當地一位牧師認為這是惡魔的傑作，於是朝它內部噴灑聖水以驅除惡魔，最後火山終於變成泥漿⋯⋯
因為擁有二氧化矽、鋁、鎂、氯化鈉、鈣和鐵等獨特的化學成分，埃爾托圖莫泥火山以療癒功能著稱，除了可以排毒，許多治療師認為它擁有能治療風濕病和關節炎等。無論效果有多神奇，可以確定的是在這裡進行泥浴之後，肌膚會像嬰兒般光滑，此外還能享受大自然帶來的療癒，讓身心都備感放鬆～
一道階梯通往泥火山口，大約爬上50級階梯，就能抵達這座露天天然浴池，不過火山口很小，每次只能容納10~15人左右。泡在濃稠的泥漿裡，你可以輕鬆的浮在泥面上，非常有趣。而且所有人幾乎都把泥漿塗在臉上，感受自然面膜的美肌力，因此全都一副「灰頭土臉」的模樣。泥漿池旁還有服務人員可以提供按摩，體驗完泥浴後記得到附近潟湖洗去一身泥濘！
文字／Iris PENG
