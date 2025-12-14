全世界永靖人的家庭日！「謝平安家年華」萬人同慶呷平安
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導
2025年「永靖謝平安家年華」於12月13日至14日熱鬧登場，相約每年12月第二個週末回到永靖，由永靖鄉共好協會、永安宮、頂新和德文教基金會及成美文化園共同舉辦，在彰化縣政府、永靖鄉公所及全鄉24村社區攜手推動下已邁入第七年，吸引破萬名鄉親與遊客齊聚永靖。13號活動現場，彰化縣縣長王惠美、永靖鄉長魏碩衛，以及立法委員陳素月、黃秀芳、謝衣鳳等人均到場與鄉親一同謝平安、為來年祈願平安順遂。
謝平安源自早期農業社會於歲末秋收後，用以答謝神明庇佑的酬神儀式，彰化永靖在921地震後曾停辦多年。自2019年起，在頂新和德文教基金會創辦人魏應充的推動與地方人士共同努力下，這項傳統得以重新恢復，並逐年擴大規模，成為凝聚地方情感、讓遊子返鄉團聚的重要年度盛事。
今年「永靖謝平安家年華」擴大遶境規模，永安宮主委胡順銎表示，今年共有36座神尊參與全鄉遶境，並特別邀請彰化正月軒北管樂團進行扮仙表演，透過傳統藝陣的迎福儀式向神明獻禮，讓謝平安的庇佑更加圓滿，為全鄉祈福。為讓更多民眾親身體驗傳統文化，永安宮首次舉辦「擲筊挑戰賽」，準備超過200項好禮，最大獎為最新款手機，活動當天共吸引約1,500名民眾熱情參與，現場氣氛熱絡。
在永靖，謝平安不只是歲末的酬神儀式，更是一種向土地與生活致意的方式。其中，「千人封街搓湯圓」每年吸引大批鄉親與遊客共同參與，親手將祝福揉進一顆顆湯圓中；今年的「梅花平安宴」更是盛況空前，席開338桌，創下歷年新高，家家戶戶圍坐共享平安滋味，讓整個永靖洋溢著溫暖而濃厚的團聚氛圍。成美文化園同步推出限定夜間市集、夜間參觀與煙火秀，並首次邀請《超級夜總會》到永靖演出，三位主持人全程串場，搭配多位歌手帶來精彩演唱，為謝平安家年華再掀高潮。
今年頂新和德文教基金會也再次邀請味全龍球員陳冠偉、陳子豪、李致霖，以及小龍女李多慧、口水、張晴一同走入永靖，以充滿活力的表演為活動揭開序幕，並與民眾一起搓湯圓，感受在地文化與團聚氛圍，隨後親手發放謝平安專屬紀念品，讓現場民眾能與偶像近距離互動，留下難忘回憶。
永靖鄉共好協會理事長陳雍讓表示，七年來持續投入謝平安活動，最重要的意義在於凝聚永靖在地情感與力量，串聯各界資源，期盼永靖謝平安能延伸成為「全世界永靖人的家庭日」，相約每年12月第二個週末回到永靖，謝平安、呷平安、看平安戲。
更多FTNN新聞網報導
2025「食公益」徵件揭曉 頂新和德推動永續社福新能量
普發一萬元做公益！ 頂新和德「愛的GOOD力」加碼優惠抽獎
活得久更要活得好！頂新和德推動「BMB聰明活」計畫 助永靖長輩翻轉樂齡新風貌
其他人也在看
王義川憂年金破產 他嗆：關台灣國X事
[NOWnews今日新聞]立法院12日三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》修正案與《公立學校教職員退撫條例》修正案，退休公務員與退休教師，回溯自2024年起退休年金所得替代率不再調降。民進黨立委王義川怒...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 461
影/見不到最後一面！單親家庭少女殞命火場「爸爸是夜班保全」
新北市新莊區今（14日）凌晨發生16歲少女家中發生火災，逃不出去慘死在客廳的悲劇，據了解她是單親家庭跟爸爸相依為命，出事的時候當保全的爸爸正在值夜班，見不到女兒最後一面相當悲慟。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 6
藍白「反年改」7000億全民買單！律師怒：寧可給現職公務員加薪
停砍公務員退休金法案，12日在藍白的推動下通過，立法院會三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》等條文，引發不少民怨。尤其退休金所得替代率重新回到2023年（112年）的計算標準，恐讓退撫基金提早破產，等於全國人民每人要負擔3萬元填補7千億缺口，律師林智群就發文怒轟，「我寧可給現職公務員加薪」。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 123
最新／騎士自撞跌落山谷！消防人員往下一看竟見......
即時中心／温芸萱報導今（13）日下午2點多，屏東縣消防局接獲通報，霧台鄉霧台二橋一名騎士因不明原因自撞跌落橋旁山谷。警消獲報後立即趕赴現場，發現一輛機車橫倒在路面，隨後往下方溪谷一看，只見有民眾受困谷底。由於地勢陡峭、救援困難，消防人員已架設繩索並展開搶救行動，詳細傷勢及事故原因仍待進一步釐清。今天下午2點多，屏東縣消防局接獲通報，霧台鄉霧台二橋疑似發生機車自撞事故，有騎士不慎跌落橋下山谷。警消抵達後，發現一輛機車橫倒在橋面，現場未見騎士蹤影，隨即往橋下溪谷查看，發現有一名民眾受困於下方。由於地勢陡峭、落差大，救援難度相當高，消防人員立即架設繩索展開搶救行動。目前警消持續評估受困者狀況並進行救援，事故發生原因及騎士身分仍待進一步釐清。機車橫倒在路面。（圖／民視新聞翻攝）原文出處：最新／霧台鄉自摔車禍消防人員趕往 驚見女騎士摔飛下方溪谷20公尺處 更多民視新聞報導周軒抓助理工會聲明有詭！網友酸：跟「講不聽」的阿公同等級高雄男警遭控偷拍報案人「合成裸女」！超慘下場曝光綠白要合作？傳以「換掉柯建銘」當條件 吳思瑤、黃國昌都回應了民視影音 ・ 1 天前 ・ 8
騙我媽400萬！計誘詐團 女趴引擎蓋攔車遭甩飛二度輾
台中市 / 綜合報導 今年9月台中一名婦人，被詐騙集團騙了400多萬元，家人為了幫她抓詐團，設局騙出車手，沒想到車手識破他們的計畫，開車逃逸！婦人女兒為了攔車，不顧危險趴在引擎蓋上想抓人，最後被甩下車子，遭二度輾壓失去意識，幸好沒有生命危險，全案檢方偵查終結，依殺人未遂罪，起訴這名車手。 民眾開車到路口等紅燈這時一輛左轉轎車彎進來仔細看轎車引擎蓋上竟然趴著一名女子另一段畫面也拍下女子緊緊抓住引擎蓋銀色轎車一度減速但又往前開令人捏把冷汗，目擊民眾說：「警車停在這邊，人在那邊抓人，有聽到女的和男的在吵架的聲音。」今年9月台中太平區邱姓婦人被詐騙集團騙走400多萬7名家人用40萬誘騙車手想私下教訓結果被車手識破開車逃逸婦人女兒騎車發現追不上乾脆整個人趴上轎車引擎蓋但車手並沒有停車而是繼續開了1點多公里最後女兒被甩落還被車子二度輾壓失去意識。目擊民眾說：「我是看到汽車停在那邊，然後，有一個人坐在旁邊。」警方獲報逮捕吳姓車手，他說以為是警察抓人，看到婦人女兒趴在引擎蓋，因為害怕才開車逃離，不過檢方認為，吳姓車手為了擺脫圍捕，反覆急速行駛、急剎、逆向、甩動車頭，不顧婦人女兒被甩落，還貿然移動車輛再次輾壓，有殺人不確定之故意，依殺人未遂罪起訴，另外涉嫌詐欺部分，具體求刑2年6月以上刑期。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 82
台南女酒醉蹲路中央! 衝路車"製造假車禍"真的被撞飛
南部中心／綜合報導台南一名女子在酒吧喝醉後，竟突衝到馬路上直接蹲在路中央，看到有車輛開過來，她還故意跑過去，試圖製造假車禍，幸好車輛趕緊停下來，沒想到女子又鎖定下一輛汽車跑去，這下真的被撞飛。黑衣女子從酒吧走出來，突然蹲在路中央。（圖／翻攝畫面）大半夜，黑衣女子從酒吧走出來，在馬路上晃來晃去，蹲在路中央，形跡詭異，看到一部白色轎車開過來，她突然向前跑去，撲在對方的引擎蓋上，整個人摔倒在地，男駕駛嚇了一跳，下車查看，女子一開始還躺在地上不起來，沒多久卻又突然起身，開始大聲咆哮。目擊民眾：「第一台的白車，其實是要來我們店喝酒的客人，他停下來後，這個女生就衝上去撲到他車上，然後就裝死，有起點爭執吧，然後我們那一台車的客人，也不太想理她。」正當大家看傻眼，女子又突然朝另一部疾駛而來的黑色轎車衝過去，這次卻整個人被撞飛，翻了一圈倒地，一動也不動。事發在台南中西區民生路二段，這名28歲女子在旁邊知名酒吧喝酒後，突然衝到馬路上，誇張行徑讓目擊者懷疑，是不是要製造假車禍。女子接著又突然朝黑色轎車跑過去，慘遭撞飛。（圖／翻攝畫面）目擊民眾：「她是也沒有喝很多，就喝一杯長島冰茶而已，聽警察說後照鏡應該是有毀損，所以他們有直接去做筆錄這樣。」海安派出所副所長王志宏：「碰撞另一輛由30歲李男駕駛的黑色自小客車，導致手腳擦挫傷送醫救治。」女子酒醉失態，離譜行徑不僅害得自己被撞受傷送醫，在馬路奔跑、蹲下，違反道交法，還可處500元罰鍰，另外撞壞車輛的後照鏡，也將面臨車主求償。原文出處：台南女酒醉蹲路中央! 衝路車"製造假車禍"真的被撞飛 更多民視新聞報導獨攀失足墜70度陡坡！男子受困2天沒水糧 靠「呼救聲」獲救情侶吵架差點出大事！女子情緒失控躺鐵軌打滾 險遭列車輾斃驚！台鐵台南1路段「地面下沉鐵軌斷裂」列車營運遭延誤民視影音 ・ 1 天前 ・ 11
停砍公教年金還有變數？李來希曝綠盤算「如何再砍」：想翻盤就魚死網破
軍公教年金改革（年改）上路超過7年，如今迎來重大變局！在在國民黨團及民眾黨團皆主張停砍年金下，立法院會昨（12）日三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》與《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正草案，公教人員所得替代率將維持在2023年的水準。對此，長期關注此案，被視為軍公教反年改大將的全國公務人員協會前理事長李來希隔日在臉書表示，年改大戰總算告一段落了，但昨日......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 35
停砍公教年金三讀！賴清德喊：年改絕不能走回頭路
立法院會今(12)日院會處理「公務人員退休資遣撫卹法部分條文修正草案」，國民黨在表決中以人數優勢通過黨團提案並完成三讀。對此，總統賴清德隨即表示，年改絕對不能、也不該走回頭路。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 26
停砍公教年金案今三讀通過 行政院態度成謎
在野黨提出攸關公教年金停砍的相關修正案在立法院協商冷凍期滿，且朝野沒有共識，立院院會今（12日）下午進行表決，三讀通過公教人員停止月退休金逐年遞減1.5%，讓退休金自113年後不再遞減。不過，行政院是否又會比照警察人事條例案，聲請釋憲，或宣稱「不執行」，拿「副署權」當武器，行政院長卓榮泰的態度將成觀察焦點。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 22
溪埔寮北極殿辦平安宴遇"廟會蟑螂" 狂打包遭包圍驅趕
南部中心／綜合報導又出現廟會蟑螂！台南市西港區溪埔寮北極殿14日舉辦平安宴，卻被民眾發現，有一桌被廟會蟑螂佔據，不但沒付錢就來吃，還狂打包飲料，廟方前來驅趕，差點引發衝突，最後是讓他們吃平安宴，但是飲料不能打包。台南市西港區溪埔寮北極殿14日舉辦平安宴，卻被民眾發現，有一桌被廟會蟑螂佔據，不但沒付錢就來吃，還狂打包飲料。（圖／民視新聞）民眾拍下，穿著黑色背心的廟方人員包圍著其中一桌的民眾，因為他們不請自來，廟方年輕男子情緒激動，被女工作人員攔下，才沒爆發衝突。地點就在台南西港區溪埔寮北極殿，13日晚間舉辦平安宴，每一桌都是信徒付的錢，卻有廟會蟑螂喇喇的一屁股坐下，不但白吃白喝，還拿出袋子狂打包飲料，信徒覺得太誇張，趕緊通知廟方人員。最後廟方開一桌讓他們吃，但飲料不准拿。目擊民眾表示，「他是還帶袋子，帶袋子打包帶回去，所以後來才制止他說這樣不行，因為我們已經讓你吃了，不能再帶飲料回去。」台南是眾神之都，幾乎每天都有廟會活動，這些廟會蟑螂多半都是遊民，穿梭在每場平安宴上。（圖／民視資料）台南是眾神之都，幾乎每天都有廟會活動，這些廟會蟑螂多半都是遊民，穿梭在每場平安宴上，廟方以和為貴，神明慈悲為懷，多半都會讓他們吃。廟方人員無奈的說，「我們也不認識，10個幾個 ，坐得圓圓圓，讓你吃沒關係，但飲料都是信徒每個人都有出錢，我們就不能這樣，又吃又拿就比較沒意思了，這個壞習慣不能養成。」其他廟宇人員：「我們會找位讓他們吃，我們不會說有繳錢沒得吃這樣，他們沒在繳啦，他們已經十幾年都沒在繳錢，所以我們每一年都會，用20、30桌在旁邊應付他們。」每年不斷上演的場景，廟方無奈，也只能請這些街友手下留情，吃飯就好，別再把飲料打包。原文出處：「廟會蟑螂」混入平安宴 狂打包飲料 遭廟方圍桌驅趕險爆衝突 更多民視新聞報導嘉義宮廟放煙火 火花引燃牌樓幸即時撲滅台南人行道綠化帶驚見"開心農場" 民眾笑翻曾文水庫馬拉松起跑 黃偉哲鳴笛力挺3,650名跑者民視影音 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
東勢歡樂耶誕城賞燈+「賞雪」 豐原廟東生活節週六日嗨玩
耶誕節將至，「2025共下愛東勢歡樂耶誕城」活動今天（13日）在客家文化園區登場，集結在地團體、街頭藝人，將台中山城東勢打造成充滿幸福氣氛的耶誕小鎮，客家文化園區耶誕樹入夜亮燈，成為山城耶誕賞燈首選。東勢客家文化園區廣場湧入人潮，遊逛市集，與耶誕樹及裝置藝術拍照，感受耶誕節慶氛圍。東勢區公所爭取經濟自由時報 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
嘆反年改三讀「全民付極其沉痛代價」 賴清德：會研議一切可能作為
政府推動軍公教年金改革已超過7年，期間引發不少退休軍公教人士不滿，在藍白合作下，立法院今（12）日下午三讀通過修法，確定退休公教人員所得替代率回溯至2023年。總統賴清德今日傍晚在臉書以「年改絕對不能、也不該走回頭路」為題發文表示，2013年，馬英九前總統曾說，年金制度是即將掉落斷崖的火車；他不會坐視不管，也不會把問題留給下一任總統。2016年，蔡英文前總統......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 14
加盟主涉虐打柯基 茶聚出手嚴懲！店家招牌下週要拆了
近日柯基虐狗案引發網路關注，飼主痛打狗狗，還錄影PO網嗆送養，事後他的身分被網友起底，是手搖飲「茶聚」加盟店負責人。眾多網友紛紛湧進茶聚官方社群留言，公司也啟動處置程序，先前已與該加盟主解除合作關係，今（13）日再公告，已安排涉事加盟店外觀招牌、品牌識別相關照片拆卸作業，待行政申請程序跑完，拆除工程就會展開。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
新莊公寓惡火！16歲少女葬身火窟 消防大隊長：妹妹抱歉，我們盡力了
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導新北市新莊區建中街一棟公寓2樓，今（14）日凌晨傳出惡火，消防局派遣8分隊26車共61人前往救援，救出公寓內15名住戶，可惜...FTNN新聞網 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
藍白強行通過反年改！王婉諭批「買票法案」︰犧牲整個國家和世代
[Newtalk新聞] 國民黨和民眾黨在人數優勢之下三讀通過了「反年金改革」的修法，引起社會輿論反彈。時代力量主席王婉諭直言：「國民黨的提案不是『停砍』而已，還將所得替代率一次調回2023年的水準。也就是說，這不只是停止年金改革，而是『大開倒車』。年改多年的成果，幾乎是一夕泡湯。這議事槌敲下去之後，代價可能是6970億元的財務黑洞，以及提早破產的退撫基金。年金『破產』的倒數計時器，在一瞬間又被調快了好幾年。」 王婉諭在臉書發文寫道：「國家當然要支持軍公教、警消、醫護這些提供公共服務的夥伴。而不同職業年金之間的高低，也有其歷史因素，我並不認同所有人都要領一樣多。但是，如果要停止年改，我第一個要問的就是：財源在哪？配套在哪？錢在哪？如果我們一邊要求政府普發現金、減稅利民，卻又同時終止年金改革，根本是不負責任的掏空國家財政。如果繼續這樣下去，等到基金見底、甚至連千萬勞工的勞保都面臨破產時，代價將會是現在的數百倍。」 王婉諭警告：「屆時，要面對這場災難的，不是此刻坐在立法院按下表決器的委員，卻是無辜的下一代。政治的核心始終在於分配。你怎麼分配錢，就決定了你形塑什麼樣的社會。2018年，年金改革新頭殼 ・ 1 天前 ・ 8
怒了！停砍年金「全民每人負債3萬」 網轟：再挺藍白早晚破產
反年改法案在藍白人數優勢下，於昨（12）日在立法院會三讀通過，引發不少民怨。尤其退休金所得替代率重新回到2023年的計算標準，恐讓退撫基金提早破產，等於全國人民每人要負擔3萬元填補7千億缺口，讓網友氣喊「可以睜眼說幹話就只有你們了」！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 69
最浪漫光影盛宴！ 沙鹿嘉年華開幕首日湧入2萬人次
【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】2025沙鹿嘉年華以光影藝術、水舞與節慶童話為主題，規劃16座特色燈區，打互傳媒 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
影/雲林重大交通噩耗！2人慘死「1人命危搶救中」
現場相當慘烈！今天（14日）清晨在雲林縣斗南鎮發生重大交通噩耗，3輛車撞成一團，其中小貨車的車頭整個撞爛消失，駕駛跟女乘客當場慘死，另有一輛車的駕駛命危搶救中，事發瞬間的監視器畫面也曝光。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
桃機第二航廈驚傳竊案！33歲美籍男超商偷泡麵、餅乾 下場曝光
即時中心／潘柏廷報導桃園國際機場身為台灣的重要國門，不少民眾及國外旅客皆在此匯集；豈料，機場第二航廈北側擴建區5樓昨（13）日卻發生一起超商偷竊案件，航空警察局保安大隊接獲民眾報案後立即派遣人力赴現場處理。經查原來是一名用觀光名義來台的33歲美國籍男子，其在台無親屬且居無定所，更身無分文，昨日在第二航廈徘徊時，竟在超商偷竊泡麵、餅乾等商品；經警詢後依其涉犯《刑法》竊盜罪，移請桃園地檢署偵辦。航空警察局今（14）日表示，其保安大隊於今年（2025）12月13日接獲民眾報案，稱第二航廈北側擴建區5樓有外籍男子涉嫌於超商竊取商品。即派遣線上警力前往現場處理。經查該名男子為33歲美國籍人士，於今年11月23日搭機來台，以觀光名義申請入境，在台無親屬且居無定所，身無分文；對方在12月13日於第二航廈遊蕩，並至航廈內超商行竊泡麵、餅乾等商品。員警到場後依法逮捕，並帶回偵辦，後續將依違反《刑法》竊盜罪移請桃園地檢署偵辦。對此，航空警察局呼籲，民眾如發現治安事件，應立即通報警方，以維護自身及公共安全，而航空警察局將持續加強轄區巡邏與安全維護作為，確保桃園國際機場治安穩定。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：快新聞／桃機第二航廈驚傳竊案！33歲美籍男超商偷泡麵、餅乾 下場曝光 更多民視新聞報導六根不清淨？中台禪寺爆「禪修男8度性侵師弟」得逞 寺方回應證實了樂極生悲？才剛歡慶停砍公教年金三讀 李來希自曝騎車「倒地不起」急送醫警酒駕上路追撞前車 慘被記2大過免職民視影音 ・ 7 小時前 ・ 1
反年改修法三讀惹議 鄭麗文：執政黨挑撥職業矛盾、別再扯後腿
立法院國民黨團昨日挾人數優勢強行三讀通過反年改修法，引發朝野爭議。國民黨主席鄭麗文今（13）日到雲林出席縣黨部主委交接儀式，她會前受訪表示，軍公教的年改應該到了做重新調整時機，執政黨卻視而不見，更用惡言惡語挑撥不同職業矛盾，希望民進黨不要再扯後腿。自由時報 ・ 1 天前 ・ 3