即時中心／林韋慈報導

新台幣至今已24年未改版，央行今（27）日宣布啟動新台幣新鈔「台灣之美」系列主題票選，並明確表示「政治人物」不會列入選項。發行局長鄧延達指出，政治人物不在此次票選主題內；至於梅花鹿舊圖案是否會沿用，他說，梅花鹿屬保育動物，繁衍量已較多，未來可能將資源用於更需要保育的物種。

鄧延達說明，新鈔印製成本每張約5元，比現行鈔票多1.5元，但真正印製需等2至3年後，屆時總量及總成本尚未確定。民眾可從12個主題中票選5個，但是否所有面額都改版仍需討論，票面正反兩面均可設計，呈現台灣之美。

廣告 廣告

他舉例，瑞士鈔票改版時，票選第一名圖案未必採用，會考量印刷、防偽及設計表達功能，最後可能採用第二或第三名。舉例來說，如果票選出建築之美，台北101除了建築特色，也象徵綠建築、科技創新與永續精神。

至於投票細節，每人可用1個電子郵件帳號投票最多5次，但對於「灌水投票」問題，鄧延達表示不擔心，並鼓勵全球民眾參與，僅抽獎可能受稅制限制。他強調，票選屬於民眾參與的民主程序，雖未納入人物題材，但民眾可選「其他」，以文字描述100字提供靈感。票選結束後，15人諮詢委員會將討論面額更動方案，具體結果將對外公布。

至於分階段換鈔是否增加成本，鄧延達說，分階段更換可降低對民眾的影響。他以日本2024年換新鈔為例，觀光客拿到新鈔時，販賣機尚未辨識，造成不便。因此各國通常採分階段換鈔，每次間隔半年至一年推出下一面額。

央行投票連結

原文出處：快新聞／全世界皆可投！新鈔2、3年後印製 專注「台灣之美」不會有政治人物

更多民視新聞報導

露餡？館長表示「大家都是中國人」 邀請黃國昌一起加入直播

民眾黨團自提軍購條例怪國防部 沈伯洋：他們軍事專家出什麼問題？

中國遊客慘了！竟衝阿里山揮五星旗「嗆插滿台灣」 移民署要出手了

