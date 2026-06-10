全世界都能買設備，卻複製不了台積電！Investor Daily解謎：真正的護城河，是四十年來貫徹執行「客戶第一、信任至上」的企業文化

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當全球科技產業把目光放在人工智慧（AI）、先進製程與晶片競賽時，國際投資媒體《Investor Daily》近日提出一個有趣的觀察：全世界都能買到最先進的設備，也能挖角優秀人才，但至今仍沒有人真正複製出台積電。

原因或許不在技術，而在文化。

《Investor Daily》指出，台積電長期以來建立在信任、可靠性與高度紀律化的企業文化之上，這也是公司能夠成為全球最具投資吸引力企業之一的重要原因。對長期投資人而言，真正決定企業價值的從來不是短期市場波動，而是企業品質、管理團隊能力，以及是否擁有穿越景氣循環的核心競爭力。

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作為全球最大的晶圓代工企業，台積電目前掌握約七成晶圓代工市場，服務超過五百家客戶。從1987年創辦人張忠謀創立公司以來，台積電便開創了全球首見的「純晶圓代工」模式，專注替客戶製造晶片，而不與客戶競爭產品市場。

這個看似簡單的商業模式，卻徹底改變了全球半導體產業。

《Investor Daily》指出，被譽為「管理學之父」的杜拉克曾說過：「企業的目的在於創造並留住客戶。」台積電的成功不只是創造客戶，更重要的是留住客戶。

而留住客戶的關鍵，不只是技術領先。

是信任。

報導指出，從國際科技巨頭到剛成立的新創公司，台積電長期以來都以相同標準對待每一位客戶。準時交貨、全力支援、不推卸責任，當問題發生時，由組織內部承擔並解決，而不是把風險轉嫁給客戶。

在台積電，先進設備不是秘密，製程技術也終究可能被追趕，但這種以客戶為中心、把信任放在第一位的企業文化，卻是最難被競爭對手複製的資產。

《Investor Daily》認為，台積電真正的護城河，不是某一代製程，也不是某一項技術突破，而是四十年來持續貫徹執行「客戶第一、信任至上」的企業文化。

這種文化的價值，從全球科技產業的發展歷程中可以看得更清楚。

從1990年代個人電腦時代、2000年代智慧型手機革命，到今日席捲全球的人工智慧浪潮，台積電始終站在每一次重大科技變革的核心位置。許多全球最成功的科技企業，都把最重要的產品交給台積電生產。

輝達執行長黃仁勳就曾公開表示，如果沒有台積電，輝達不可能有今天的成功。

這句話的背後，其實不只是對製程技術的肯定，更是一種對信任關係的認可。

因為當一家企業願意把最核心、最關鍵的產品交給另一家公司生產時，交出去的不只是訂單，更是未來。

《Investor Daily》指出，當全球科技巨頭投入數千億美元發展AI時，台積電在整個AI產業鏈中的角色變得更加關鍵。公司預估未來數年AI相關營收將持續高速成長，到了2029年，AI業務占整體營收比重可望超過四成，成為最重要的成長引擎之一。

然而，即使擁有市場主導地位，台積電仍維持相對克制的經營策略。報導指出，台積電並未過度利用市場優勢提高價格，而是透過製程進步、良率提升與營運效率改善獲利能力。這也是許多客戶願意長期合作的重要原因。

面對外界關注的地緣政治風險，台積電近年也積極推動全球布局，包括美國、日本與德國新廠投資，希望降低供應鏈集中風險。不過分析認為，如果台積電真的受到重大衝擊，受到影響的不只是台灣，而是整個全球科技產業。

《Investor Daily》最後指出，許多人認為台積電最強大的護城河來自技術領先，但真正支撐這家企業四十年持續成長的，或許是更難量化、也更難複製的東西，那就是信任。

而這份信任，正是台積電花了四十年時間，一步一步建立起來的競爭力。

（圖片來源：AI示意圖）

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