全亞洲最大！蠟筆小新展今登場 近400坪10大展區開逛

【記者莊偉祺／台北報導】週末趁好天氣，全亞洲最大「蠟筆小新特展」今起開逛！於華山打造出兩層樓、佔地近400坪的10大主題展區，可體驗蠟筆小新決戰101、光影隧道等，還有小新博物館呈現35年作品。

日本漫畫《蠟筆小新》為慶祝發行35週年，全亞洲最大特展繼香港、馬來西亞後，第三站今（ 10日）至4月4日於台北華山文創園區登場。這次由瀛海文化主辦、INCUBASE Studio設計及策展的「蠟筆小新 玩轉！時空大冒險 互動體驗展」，於華山打造出兩層樓、佔地近400坪空間，並規劃10大主題展區可體驗。

展區由「野原家客廳」介紹影片開場，特邀台灣官方配音員為小新、廣志與美冴獻聲，彷彿推開家門就聽見野原一家日常對話。整體展覽融合互動遊戲、光影視覺與環繞音效，重現外星太空船、未來城市、夢之世界、森林探險、忍者村、小新博物館等場景，可回顧歷年電影作品。

展場可回顧歷年蠟筆小新電影場景。莊偉祺攝

這次來台更祭出限定的「台北特攝區」，以《蠟筆小新：3分鐘百變大進擊》為靈感，首度將電影中真假小新對決的橋段搬進台北街區，場景細節更融入台北101、國父紀念館等。

展區也規劃縮小比例造景的打卡區，讓觀眾彷彿走進巨大英雄與怪獸交戰的片場之中，更有互動遊戲可化身戰鬥成員，一起加入打怪行列，為展覽注入僅限台北的專屬體驗。

蠟筆小新的玩具「鋼達姆機器人」變成巨型裝置現身展區。莊偉祺攝

首度將電影中真假小新對決的橋段搬進台北街區，場景細節更融入台北101等。莊偉祺攝

展場各區也能掃QR Code互動，可逐一解鎖待救援角色，部分隱藏關卡更設有高難度挑戰，只有高分玩家才能拯救隱藏角色！另有「小新的時光之旅」展區，在由動畫、漫畫與電影分鏡交織而成的光影隧道中，重溫《蠟筆小新：暴風森林大作戰》、《蠟筆小新：超時空！我的新娘》及《蠟筆小新：激戰！塗鴉王國與差不多四勇者》等經典電影。

展區規劃縮小比例造景的打卡區。莊偉祺攝

互動遊戲可體驗槌動畫中「妮妮的兔子」。莊偉祺攝

粉絲必看的「小新博物館」則完整呈現35年的創作，從作者臼井儀人的介紹、角色關係圖、作品發展簡史、到珍藏電影海報及水彩畫展區都有，現場也搶先釋出22款獨特造型的小新公仔，每一款迷你模型皆有代表一部電影，同時更首度亮相最新登場的印度造型版小新。

互動遊戲可玩「小新屁屁」獲得高分。莊偉祺攝

「小新博物館」完整呈現35年的創作。莊偉祺攝

今起特展門票於KKDay、Klook、FamiTicket、INCUTix、Udn等平台開賣，包含單人票400元、雙人票720元等；另推出台北限定特典套票850元，可獨家收藏單人門票與限定壓克力立牌。

現場搶先釋出22款獨特造型的小新公仔，更首度亮相最新登場的印度造型。莊偉祺攝

